Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кыргызстанка заняла первое место на марафоне в Алматы, но ее дисквалифицировали

Кыргызстанка заняла первое место на марафоне в Алматы, но ее дисквалифицировали, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 12:44 Фото: pxhere
29 сентября 2024 года в Алматы состоялся праздник для любителей бега: на Almaty Marathon собрались более 15 тыс. атлетов из 50 стран мира. Спортсмены из Кыргызстана добились изумительных успехов, однако одну из них – Айнуску Калил кызы дисквалифицировали, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Кыргызстана Мелис Надыров заявил, что кыргызстанка первой пробежала дистанцию 21,1 км и показала результат 1 час 14 минут 27 секунд. Однако затем ее убрали из списка бежавших марафон.

Как сказал Надыров в разговоре с изданием Kaktus.media, спортсменка нарушила правила, взяв бутылку с водой не в специальном пункте, а из рук велосипедиста.

"Хотя этот велосипедист был сопровождающим у лидеров забега от организаторов, видимо, наша спортсменка не думала, что делает. Тут двоякое решение, но правила есть правила".Мелис Надыров

Также генсек добавил, что кыргызстанку лишили медали на основании протеста тренерского штаба белорусской спортсменки Светлана Куделич, которая заняла третье место на дистанции.

Теперь согласно результатам, опубликованным на сайте, первое место занимает Александра Вдовина из Саранска.

Стоит отметить, что на дистанции 21 км среди мужчин первым финишировал кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков с результатом 1 час 4 минуты и 5,41 секунды.

Победителем марафона среди мужчин на основной дистанции 41 км 195 м стал другой кыргызстанец Илья Тяпкин. Он пробежал марафон за 2 часа 19 минут 44,98 секунды.

Ранее в Казахстане с участниками из Кыргызстана произошел другой инцидент.

12 сентября 2024 года на Всемирных играх кочевников во время финала игры по кокпару, в котором сборная Казахстана одержала победу над командой из Кыргызстана со счетом 5:4, произошел инцидент. После матча кыргызские игроки заявили, что игра была несправедливой.

16 сентября глава Федерации кок-бору Кыргызстана Рамис Жунусалиев предложил казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября на берегу Иссык-Куля. Приглашающая сторона заверила, что судить игру будут нейтральные судьи.

И уже 20 сентября казахстанская сторона ответила отказом на это предложение.

Читайте также

Сделанное в горах Алматы фото Александра Кержакова озадачило его фанатов
Сделанное в горах Алматы фото Александра Кержакова озадачило его фанатов
Велоспорт Победа Тур Лангкави
Представитель "Астаны" выиграл стартовый этап Тура Лангкави – 2024
Футзал Матч Аргентина
Каковы шансы казахстанской футзальной сборной против Аргентины на ЧМ-2024
Анастасия Московчук
Алматы Казахстан Кыргызстан Алматы Марафон 2024 год Дисквалификации Марафоны Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: