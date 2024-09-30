Кыргызстанка заняла первое место на марафоне в Алматы, но ее дисквалифицировали

29 сентября 2024 года в Алматы состоялся праздник для любителей бега: на Almaty Marathon собрались более 15 тыс. атлетов из 50 стран мира. Спортсмены из Кыргызстана добились изумительных успехов, однако одну из них – Айнуску Калил кызы дисквалифицировали, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Кыргызстана Мелис Надыров заявил, что кыргызстанка первой пробежала дистанцию 21,1 км и показала результат 1 час 14 минут 27 секунд. Однако затем ее убрали из списка бежавших марафон.

Как сказал Надыров в разговоре с изданием Kaktus.media, спортсменка нарушила правила, взяв бутылку с водой не в специальном пункте, а из рук велосипедиста.

"Хотя этот велосипедист был сопровождающим у лидеров забега от организаторов, видимо, наша спортсменка не думала, что делает. Тут двоякое решение, но правила есть правила". Мелис Надыров

Также генсек добавил, что кыргызстанку лишили медали на основании протеста тренерского штаба белорусской спортсменки Светлана Куделич, которая заняла третье место на дистанции.

Теперь согласно результатам, опубликованным на сайте, первое место занимает Александра Вдовина из Саранска.

Стоит отметить, что на дистанции 21 км среди мужчин первым финишировал кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков с результатом 1 час 4 минуты и 5,41 секунды.

Победителем марафона среди мужчин на основной дистанции 41 км 195 м стал другой кыргызстанец Илья Тяпкин. Он пробежал марафон за 2 часа 19 минут 44,98 секунды.

Ранее в Казахстане с участниками из Кыргызстана произошел другой инцидент.

12 сентября 2024 года на Всемирных играх кочевников во время финала игры по кокпару, в котором сборная Казахстана одержала победу над командой из Кыргызстана со счетом 5:4, произошел инцидент. После матча кыргызские игроки заявили, что игра была несправедливой.

16 сентября глава Федерации кок-бору Кыргызстана Рамис Жунусалиев предложил казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября на берегу Иссык-Куля. Приглашающая сторона заверила, что судить игру будут нейтральные судьи.

И уже 20 сентября казахстанская сторона ответила отказом на это предложение.