Безработная казахстанка согласилась на "заманчивое" предложение и лишилась свободы на 10 лет

22-летняя жительница Жезказгана решила подзаработать, но работа через интернет лишила ее свободы. Казахстанку приговорили к 10 годам. Подробности дела озвучили Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда.

Согласно материалам дела, в августе 2023 года 22-летняя безработная жительница Жезказгана познакомилась в интернете с неустановленным лицом, который предложил ей стать курьером по закладке наркотических веществ.

Так как девушка нуждалась в деньгах, она согласилась на предложенные "куратором" условия.

В ее обязанности входило получение наркотических средств, расфасовка и закладка их, после чего следовала оплата по факту выполненного объема работы.

"Действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом (материалы выделены в отдельное производство), закладчица по геолокации получала свертки, фасовала их и таким образом сбыла 60 свертков в Жезказгане, фотографируя место схрона". Пресс-служба Верховного суда РК

В ходе оперативно-розыскных мероприятий наркокурьер была задержана. Однако, находясь в ходе следствия в статусе под "подпиской о невыезде", курьер скрылась в Шахтинске, где продолжила преступную деятельность по аналогичной схеме.

Ее задержали повторно по месту проживания, где были обнаружены наркотические средства, устройства для фасовки и изготовления свертков.

"Девушке было предъявлено обвинение в незаконном хранении с целью сбыта психотропных веществ, их аналогов, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с лицом посредством использования электронных информационных ресурсов (п.1), 2), 3), 5), ч.3 ст.297 УК)". Пресс-служба Верховного суда РК

Суд при назначении меры наказания учел:



характер и степень общественной опасности деяния, которое относится к категории особо тяжкого преступления и представляет повышенную общественную опасность;

личность подсудимой, ее поведение;

влияние назначенного наказания на исправление осужденной и предупреждение новых преступлений.

Санкция ст. 297 ч. 3 п. 1), 2), 3), 5) УК предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В результате подсудимая приговорена к 10 годам лишения свободы.

"Апелляция, изучив все обстоятельства дела, признала приговор законным и соразмерным совершенному преступлению. Приговор вступил в законную силу", – заключили в пресс-службе.

Ранее полицейские Атырау показали задержание подозреваемых в распространении наркотиков. У них был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в зип-пакеты. Также в арендованной квартире и на улицах города было обнаружено и изъято около 100 г синтетических наркотиков.