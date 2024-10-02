В Боровом сняли редкое видео – подготовку к зимовке лебяжьего семейства

Фото: pixabay

Сотрудники Национального природного парка "Бурабай" запечатлели на видео лебедей, готовящихся к перелету на зимовку, сообщает Zakon.kz.

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