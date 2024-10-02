В Боровом сняли редкое видео – подготовку к зимовке лебяжьего семейства
Фото: pixabay
Сотрудники Национального природного парка "Бурабай" запечатлели на видео лебедей, готовящихся к перелету на зимовку, сообщает Zakon.kz.
В первой части видео, снятого мастером леса Боровского лесничества Артемом Бекетовым, пара лебедей неспешно скользит по тихой поверхности озера Бурабай.
"Их плавные и грациозные движения являются символом чистоты и гармонии природы, напоминая нам о важности сохранения этих бесценных ландшафтов. Во второй части видео старший научный сотрудник нацпарка Евгений Архипов запечатлел семейство лебедей на озере Щучье. Птенцы, родившиеся этим летом, уже окрепли и учатся летать, подготавливаясь к своему первому большому путешествию. Этот природный цикл показывает заботу родителей о новых поколениях и важную роль, которую играют лебеди в экосистеме нацпарка "Бурабай", – отметили специалисты парка.
Как уточняется, лебеди ежегодно преодолевают тысячи километров, следуя природному инстинкту, чтобы весной вновь вернуться на свои родные водоемы в Бурабае.
Ранее специалисты нацпарка сняли на видео в Боровом трогательное прощание лебедей-кликунов с озером.
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