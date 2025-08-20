Уникальное видео сняли на Чарыне: два редких и разных животных в одном кадре

Редкие кадры удалось снять в Чарынском государственном национальном природном парке, сообщает Zakon.kz.

В нацпарке 20 августа рассказали, что фотоловушка запечатлела одновременно два редких вида животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, – джейранов и стервятника.

"Они пришли к искусственному водопою утолить жажду. Появление двух разных редких животных в одном кадре ярко свидетельствует о богатом биоразнообразии парка и эффективности мер по охране природы", - отметили в нацпарке.

А в июне в фотоловушку на Чарыне попала туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus), тоже занесенная в Красную книгу Республики Казахстан.