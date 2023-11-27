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Великолепие зимнего Борового показали на видео

Великолепие зимнего Борового показали на видео Фото: Zakon.kz
На странице в Instagram Государственного национального природного парка "Бурабай" представлено скованное льдом озеро Боровое, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы отметили красоту природного явления.

Стоит уточнить, что свое название озеро приобрело от того, что все его берега поросли хвойным лесом.

Озеро Боровое не отличается глубиной. Оно покрывается льдом уже в конце осени. В зимние месяцы лед достаточно прочный.

25 ноября 2023 года фотограф Дмитрий Доценко показал кадры замерзающего Большого Алматинского озера.

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Он отметил, что из-за теплого ноября лед покрыл еще не все озеро.

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Анастасия Московчук
Акмолинская область Боровое
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