Мужчина отдал мошеннику 250 тысяч тенге за права без экзаменов
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области полиция направила в суд дело мужчины, обвиняемого в мошенничестве, который обещал водительские права без сдачи экзаменов, сообщает Zakon.kz.
Полицейские Созакского района задержали 40-летнего мужчину по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с мошенничеством.
Как выяснилось, мужчина пообещал давнему знакомому помощь в получении водительских прав без сдачи экзаменов. После он взял у него 250 тыс. тенге и полгода "водил за нос".
Полученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды. У потерпевшего закончилось терпение и он обратился в полицию.
В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд.
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