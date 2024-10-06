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Село в ЗКО полностью проголосовало всего за один час

Проголосовало всего за один час, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:30 Фото: акимат ЗКО
Село Аксуат в Чингирлауском районе ЗКО всегда отличалось дружбой и сплоченностью его жителей. Вот и в день голосования они все вместе пришли на участок референдума. Пока это единственный населенный пункт, где явка составила 100%, сообщает Zakon.kz.

Участки референдума по всей стране открылись только час назад, но село Аксуат Чингирлауского района уже завершило голосование. Отдать свой голос "за" или "против" можно до 20:00, но местные жители управились до 8 утра.

"Явка составила 100%", – констатировала председатель участковой комиссии Улболсын Баисейтовна.
Проголосовало всего за один час, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:30

Фото: акимат ЗКО

И нет, магия здесь не замешана. Дело в том, что село Аксуат является одним из самых маленьких в Чингирлауском районе и во всей ЗКО. Здесь проживает всего чуть более 170 жителей. Односельчане хорошо знают друг друга, часто ходят в гости и устраивают праздники. Вот и в день референдума они решили исполнить свой гражданский долг тоже вместе.

Проголосовало всего за один час, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:30

Фото: акимат ЗКО

"А что тянуть? Утром встали рано, управились с хозяйством, на референдум и обратно к домашним делам. А потом и собраться всем можно, праздник устроить", – делится жительница села Аксуат.

Напомним, сегодня по всей стране проходит референдум по строительству АЭС.

Проголосовало всего за один час, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 08:30

Фото: акимат ЗКО

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