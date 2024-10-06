Жители села в ЗКО приехали на референдум на квадроциклах и мотоциклах
Фото: акимат ЗКО
Брутальная процессия на квадроциклах и мотоциклах проехала по улицам села Мичурино района Байтерек в ЗКО. Конечная цель у них была одна – участок референдума, расположенный в этом населенном пункте. Так необычно жители села решили проголосовать на референдуме.
Скорость и рев мотора – их слабость. Со своими "железными конями" они не расстаются все свободное время. И в день референдума не стали отказываться от любимого занятия. Жители села Мичурино выбрали экстравагантный способ добраться до своего участка.
"Проголосовали и дальше колесить по бездорожью. Выходные обычно так проводим," – поделился один из квадроциклистов.
Мощный транспорт привлек внимание других граждан, пришедших проголосовать. Кто-то даже пытался сфотографироваться на их фоне. Однако, как отметили квадроциклисты, главное для них было принять участие в голосовании.
"Участие в референдуме важно для каждого из нас," – добавил другой участник процессии.
Фото: акимат ЗКО
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