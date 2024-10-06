71,8% граждан проголосовали "за" строительство АЭС в Казахстане – exit poll

На республиканском референдуме 6 октября 2024 года Институт Евразийской интеграции провел опрос граждан на выходе из участков для голосования – exit poll, в 17 областях Казахстана, городах Астана, Алматы, Шымкент.

Исследование проведено по заказу Zakon.kz.

По требованию Закона "О выборах" Республики Казахстан и Закона "О республиканском референдуме" наш Институт уведомил Центральную комиссию референдума о намерении проводить экзитпол.

Опрос охватил 250 участков, из них 159 – в городах, 91 – в селах. Опрошено 30 546 проголосовавших граждан специально подготовленными интервьюерами методом face-to-face. Погрешность результатов исследования не превышает 1%.

Экзитпол проводился с 7 утра до 20:00 часов, всего организовано 6 замеров. Промежуточные итоги подводились в 9:00, 11:00, 13:00, 16:00, 19:00 и 21:00 часов.

На выходе из участков респондентам задавался следующий вопрос: "На вопрос, согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане, какой вариант ответа вы выбрали?".

По результатам экзитпол, 71,8% респондентов ответили "Да, согласен", 28,2% респондентов ответили "Нет, не согласен".

Ранее сообщалось, что Институт евразийской интеграции проведет опрос граждан на выходе из избирательных участков в день голосования на республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС.

Институт специализируется на проведении комплексных социологических и политологических исследований, направленных на изучение общественно-политических процессов в Казахстане и зарубежных странах.