Эксперты оценили данные exit poll референдума по строительству АЭС

Депутаты Мажилиса Парламента РК и политологи оценили данные exit poll референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов согласен с данными exit poll, которые варьируются около 70%.

"Думаю, итоговые данные ЦИК будут находится в этой зоне – практически три четверти избирателей отдали свои голоса за то, чтобы в Казахстане можно было использовать мирный атом. Это закономерный итог кампании, которую провел Народный штаб за прошедший месяц. Ключевой фактор успеха кампании состоит в том, что за это время удалось перетянуть на свою сторону не определившихся, которых в вопросе АЭС было довольно много – более 20% от общего числа избирателей. В своем большинстве это были люди, которые руководствовались эмоциональными аргументами и мифами об атомной энергии. Сказывался элементарный дефицит доступной информации как о самом энергоисточнике, так и о состоянии инфраструктуры в стране". Никита Шаталов

Он уверен, что для казахстанцев референдум – уникальный случай для региона.

"Впереди еще много всего: подсчет итогов голосования, их утверждение, а потом и работа правительства по определению всех параметров большой стройки. Сейчас важно то, что референдум состоялся, и казахстанцы получили возможность и опыт голосования не за отдельные вопросы конституционного устройства, а за конкретный вопрос, который физически повлияет на их жизнь в перспективе. Уникальный случай в нашем регионе", – отметил Шаталов.

Депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым напомнил, что exit poll проводили три социологические структуры.

"Первые данные от социологической службы "СОЦИС-А". Брифинг прошел в СЦК. Социологи в течение всего дня проводили опрос на выходе из участков для голосования в соответствии со специальной методикой. Всего они опросили на 188 участках свыше 283 тыс. человек во всех регионах страны. По их данным строительство АЭС поддержали 69,8% опрошенных на выходе из участков для голосования. Свыше 30% ответили нет. Социологическая погрешность – 1,5%", – считает депутат.

В свою очередь политолог Данияр Ашимбаев отметил, что, по традиции, данные exit poll обычно не сильно отличаются от официальных данных ЦИК, которые должны быть объявлены завтра. Таким образом, по его мнению, можно сделать вывод, что население Казахстана поддержало необходимость строительства атомной станции (а может, как считают специалисты, и не одной).

"Для Казахстана эта тема не новая. У нас много лет успешно функционировала атомная станция на Мангышлаке, которую пришлось закрыть 25 лет назад. Много лет обсуждались проекта возврата к атомной энергии, но постоянно не хватало политической воли, да и мощное зарубежное давление не давало принять нужное для страны решение. Да и сейчас, в ходе агитационного периода, мы видели активную работу проплаченных из-за бугра пропагандистов с целью не только сорвать планы строительства АЭС, но и попяться дестабилизировать ситуацию в стране". Данияр Ашимбаев

Также он отметил "сильную работу Народного штаба, консолидировавшего все конструктивные общественные силы страны в поддержку инициативы Касым-Жомарта Токаева о вынесении вопроса на всенародное обсуждение".

"Народ страны, как видим, позитивно воспринял необходимость и значимость этого решения, преодолев и старые фобии, и вражескую пропаганду. Предварительные данные показывают высокую степень поддержки проекта возвращения к ядерной энергии как основы стабильного развития национальной энергетики и экономики в целом", – написал в Telegram эксперт.

Между тем, политолог Марат Шибутов сначала привел результаты exit poll трех организаций:

Институт общественной политики – 72,3% проголосовали "за", 27,7% "против"



Институт комплексных социальных исследований Астана – 69,8% "за", 30,2% "против"

Институт евразийской интеграции – 71,8% респондентов проголосовали "за", 28,2% "против"

"В общем, примерный результат референдума – 70% проголосовали за развитие атомной энергетики, а 30% – против развития. Это вполне соответствует социологическим опросам, которые проводились в этом году и даже чуть ниже последнего опроса Института демократии, когда "за" было 72,9%. Понятно, что многолетнюю радиофобию, которая насаждалась в том числе и государством, так быстро не победить, поэтому нет соотношения 80/20, например". Марат Шибутов

Но, по мнению Шибутова, соотношение 70/30 демонстрирует вполне уверенную победу сторонников строительства АЭС в Казахстане.

"Агитация помогла повысить количество сторонников примерно на 20% по сравнению с данными августовских социологических опросов и это большой вклад. Использование страхов работает в основном на тех, кто сегодня голосовать не пришел. А ходят на участки те, кто прислушивается к доводам разума", – резюмировал эксперт.

Ранее Институт Евразийской интеграции озвучил результаты опроса граждан на выходе из участков для голосования – exit poll, в 17 областях Казахстана, городах Астана, Алматы, Шымкент. Исследование проведено по заказу Zakon.kz. Опрос проводился на республиканском референдуме 6 октября 2024 года.