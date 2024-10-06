Явка на референдуме по АЭС в Казахстане приблизилась к 40%

В Казахстане на референдуме по вопросу строительства АЭС проголосовало свыше 4,8 млн казахстанцев, или 39,23%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил член ЦИК Шавхат Утемисов, по состоянию на 12:00 бюллетени получили 39,23% от общего количества граждан, включенных в списки.

"На 12:00 в стране получили бюллетени 4 804 102 гражданина", – сказал Шавхат Утемисов 6 октября на брифинге в ЦИК.

Фото: ЦИК РК

В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:

в Абайской области – 42,22%;

в Акмолинской области – 45,48%;

в Актюбинской области – 44,87%;

в Алматинской области – 41,76%;

в Атырауской области – 43,94%;

в Западно-Казахстанской области – 36,67%;

в Жамбылской области – 36,27%;

в Жетысуской области – 37,35%;

в Карагандинской области – 46,89%;

в Костанайской области – 44,04%;

в Кызылординской области – 37,63%;

в Мангистауской области – 38,5%;

в Павлодарской области – 36,54%;

в Северо-Казахстанской области – 39,85%;

в Туркестанский области – 44,52%;

в Улытауской области – 43,31%;

в Восточно-Казахстанской области – 37,63%;

в Астане – 41,93%;

в Алматы – 11,88%;

в Шымкенте – 57,03%.

Шавхат Утемисов отметил, что на 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан голосование завершилось.

Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки включены около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.

Ранее сообщалось, что в Алматы в референдуме приняла участие 99-летняя жительница.