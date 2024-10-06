Явка на референдуме по АЭС в Казахстане приблизилась к 40%
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Казахстане на референдуме по вопросу строительства АЭС проголосовало свыше 4,8 млн казахстанцев, или 39,23%, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил член ЦИК Шавхат Утемисов, по состоянию на 12:00 бюллетени получили 39,23% от общего количества граждан, включенных в списки.
"На 12:00 в стране получили бюллетени 4 804 102 гражданина", – сказал Шавхат Утемисов 6 октября на брифинге в ЦИК.
Фото: ЦИК РК
В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:
- в Абайской области – 42,22%;
- в Акмолинской области – 45,48%;
- в Актюбинской области – 44,87%;
- в Алматинской области – 41,76%;
- в Атырауской области – 43,94%;
- в Западно-Казахстанской области – 36,67%;
- в Жамбылской области – 36,27%;
- в Жетысуской области – 37,35%;
- в Карагандинской области – 46,89%;
- в Костанайской области – 44,04%;
- в Кызылординской области – 37,63%;
- в Мангистауской области – 38,5%;
- в Павлодарской области – 36,54%;
- в Северо-Казахстанской области – 39,85%;
- в Туркестанский области – 44,52%;
- в Улытауской области – 43,31%;
- в Восточно-Казахстанской области – 37,63%;
- в Астане – 41,93%;
- в Алматы – 11,88%;
- в Шымкенте – 57,03%.
Шавхат Утемисов отметил, что на 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан голосование завершилось.
Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки включены около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.
Ранее сообщалось, что в Алматы в референдуме приняла участие 99-летняя жительница.
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