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Законодательство РК

Явка на референдуме по АЭС в Казахстане приблизилась к 40%

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:32 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Казахстане на референдуме по вопросу строительства АЭС проголосовало свыше 4,8 млн казахстанцев, или 39,23%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил член ЦИК Шавхат Утемисов, по состоянию на 12:00 бюллетени получили 39,23% от общего количества граждан, включенных в списки.

"На 12:00 в стране получили бюллетени 4 804 102 гражданина", – сказал Шавхат Утемисов 6 октября на брифинге в ЦИК.

Явка по референдуму по АЭС на 12:00, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 12:32

Фото: ЦИК РК

В процентном соотношении число проголосовавших казахстанцев по регионам распределилось следующим образом:

  • в Абайской области – 42,22%;
  • в Акмолинской области – 45,48%;
  • в Актюбинской области – 44,87%;
  • в Алматинской области – 41,76%;
  • в Атырауской области – 43,94%;
  • в Западно-Казахстанской области – 36,67%;
  • в Жамбылской области – 36,27%;
  • в Жетысуской области – 37,35%;
  • в Карагандинской области – 46,89%;
  • в Костанайской области – 44,04%;
  • в Кызылординской области – 37,63%;
  • в Мангистауской области – 38,5%;
  • в Павлодарской области – 36,54%;
  • в Северо-Казахстанской области – 39,85%;
  • в Туркестанский области – 44,52%;
  • в Улытауской области – 43,31%;
  • в Восточно-Казахстанской области – 37,63%;
  • в Астане – 41,93%;
  • в Алматы – 11,88%;
  • в Шымкенте – 57,03%.

Шавхат Утемисов отметил, что на 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан голосование завершилось.

Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки включены около 12,3 млн казахстанцев. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосуют более половины граждан.

Ранее сообщалось, что в Алматы в референдуме приняла участие 99-летняя жительница.

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