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Копии мировых шедевров архитектуры появились в Костанайской области

шедевры культуры, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:14 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В Амангельдинском районе состоялось торжественное открытие туристического хаба, который обещает стать важным элементом развития туристической инфраструктуры Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Новый объект объединяет элементы культурного наследия разных народов и эпох, а также уникальные природные достопримечательности региона.

На территории хаба представлены уменьшенные копии всемирно известных архитектурных шедевров.

открытие, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:14

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Туристы смогут увидеть точные копии таких знаменитых сооружений, как Эйфелева башня (высотой 25 м), Дворец мира и согласия, Венецианский канал и Сакские бани. На данный момент продолжается строительство копии одного из величайших архитектурных памятников мира – Тадж-Махала, высота которого также составит 25 м. Ожидается, что строительство завершится в ближайшее время.

открытие, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:14

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Также в рамках мероприятия состоялось открытие памятника Султану Бейбарысу и стены национальной памяти, которые стали еще одним символом культурного наследия региона.

Презентация турхаба собрала множество жителей и гостей региона.

Присутствующие отметили, что такие объекты поспособствуют популяризации родного края и создадут новые возможности для отдыха и туризма.

"Мы очень рады, что теперь у нас есть место, куда можно пригласить друзей и знакомых, чтобы показать им культурное наследие и уникальные достопримечательности нашего региона", – поделился один из местных жителей.
открытие, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:14

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Гости мероприятия отметили, что подобные проекты делают регион привлекательным не только для казахстанских туристов, но и для гостей из-за рубежа.

Открытие сопровождалось насыщенной культурной программой с выступлениями артистов областного и межрайонного масштаба, которые представили многообразие культурных традиций региона.

Концерт стал ярким завершением праздничного мероприятия, которое привлекло внимание жителей и гостей района.

открытие, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:14

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Во время открытия слова благодарности выразил спонсор проекта Сапар Искаков.

Для меня этот проект – больше, чем просто туристический объект. Это вклад в сохранение культурного наследия. Мы создали место, которое сможет объединить поколения и будет привлекать туристов нашей страны и зарубежья. Я уверен, что этот хаб станет не только символом нашего региона, но и точкой притяжения для всех, кто ценит историю, культуру и природу, отметил он.

Туристический хаб в Амангельдинском районе призван стать не только популярным местом отдыха, но и важным культурным центром, который привлечет туристов со всех уголков страны. Помимо его уникальных архитектурных объектов, туристов ожидают захватывающие природные пейзажи и знаменитые геоглифы, которые делают этот регион одним из самых привлекательных туристических направлений в Казахстане.

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