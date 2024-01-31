Школьников Костанайской области перевели на дистанционное обучение

Фото: Zakon.kz

В среду, 31 января, учащихся с нулевого по четвертый класс первой смены Амангельдинского района Костанайской области отправили на дистанционку, сообщает Zakon.kz.

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