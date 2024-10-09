Как Петропавловск обеспечивает казахстанцев бытовым пластиком с помощью полипропилена из Атырау

Пластиковые ведра, тазы, детские ванночки, кружки, миски, вешалки для одежды. Эти незаменимые товары – неотъемлемая часть быта каждой казахстанской семьи. И делают их в Петропавловске, на заводе металлопластиковых изделий ТОО "Радуга", передает Zakon.kz.

Ранее полипропиленовые гранулы для производства пластиковых изделий здесь закупали из-за рубежа. Крупный кластерный холдинг всегда стремился прогнозировать расходы, себестоимость продукции. Чтобы это удавалось, здесь старались иметь внушительный запас сырья. Но все равно имелась сильная зависимость от поставок импортного сырья. И вот с недавних пор для "Радуги" гарантом стабильности производства стало казахстанское сырье, которое теперь закупают на заводе ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI, дочернее предприятие КазМунайГаза), расположенном в Атырау.

"Когда открылся завод KPI в Казахстане, мы взяли сначала пробную партию сырья, чтобы опробовать его на наших станках для изготовления нашей продукции. Качество конечной продукции нас полностью устроило. Сразу заказали уже партию для промышленного опробования. Когда запустили производственный цикл, мы убедились, что качество сырья стабильное. Это позволяет нам настраивать оборудование, соответственно, снижаются потери при браке. Также огромное преимущество по доступности этого сырья. Импортное сырье необходимо ждать недели, месяцы, а здесь доставка внутри страны, кратчайшие сроки, никаких срывов и форс-мажора. Курс валют не влияет на цену сырья, мы можем долгосрочно прогнозировать наши затраты. В итоге все это сказывается на себестоимости нашей продукции, она остается стабильной, планируемой и мы становимся все более конкурентоспособны на рынке", – отмечает Степан Новокрещенов, директор завода металлопластиковых изделий ТОО "Радуга".

Фото: Zakon.kz

Рынок полипропилена в Казахстане до 2022 года имел высокую зависимость от импорта. Его доля составляла от 60% до 95%. Но с момента запуска в ноябре 2022 года газохимического комплекса KPI в Атырау зависимость от импорта существенно снизилась. За 9 месяцев 2024 года доля KPI на казахстанском рынке гомополимерного полипропилена выросла с 15% до 64%, а импорт сократился с 59% до 7%. KPI выпускает 8 марок полипропилена, 5 из которых ранее не производились в Казахстане. Продукция экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье, с акцентом на местную переработку.

Фото: Zakon.kz

Завод металлопластиковых изделий кластера "Радуга" – один из постоянных клиентов KPI. В производстве используются около 350 кг казахстанского полипропилена в сутки. Ежемесячно этот завод закупает у партнера-производителя сырья до 30 тонн полипропилена.

"На данный момент, учитывая, что ТОО "KPI" предлагает отличное соотношение цены и качества продукции, мы приобретаем материал для производства у них уже на протяжении полугода. С полипропиленом KPI качество нашей продукции выросло. Производство стабильно. Внешнеэкономические факторы, геополитическая ситуация не влияют на наш производственный процесс. Из казахстанского полипропилена изготавливаем в основном бытовые изделия, например, посуду. Все, что контактирует с едой, обязательно делается только из экологически безвредного, качественного полипропилена", – рассказывает директор завода "Радуги".

Фото: Zakon.kz

КPI, как поставщик сырья, является партнером, который оказывает комплексную поддержку своим заказчикам-производителям, так как заинтересован в долгосрочных проектах и развитии перерабатывающей отрасли. Группа технического сервиса KPI подбирает соответствующие партии соответствующих марок под каждого конкретного переработчика. Выезжает на так называемую омологацию (настройку производства и пробный выпуск продукции) к клиенту, помогает настроить режим работы оборудования: подобрать скорость, температуру, дозирование присадок.

"Еще одной из мер поддержки является программа "Форсажи", где через специальное ценообразование KPI помогает отечественным переработчикам заместить импортную продукцию на внутреннем рынке, выйти на экспорт, заменить традиционные виды товаров на полимерные, приобрести новое оборудование", – комментирует главный специалист KPI из отдела по продажам на внутренний рынок Асия Телеусова.

Фото: Zakon.kz

Инновационный завод "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI) по производству полипропилена расположен в Атырау. Сырьем для производства полипропилена является очищенный и переработанный казахстанский газ-пропан с нефтегазового месторождения Тенгиз. Производство полностью оцифровано и максимально экологично. Цена KPI на полипропилен для казахстанских переработчиков сейчас находится на одном из самых низких уровней среди сопредельных стран.