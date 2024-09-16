Как распознать бытовое насилие и куда обращаться за помощью

Бытовое насилие дома часто остается в тени, и внешне может казаться, что все в порядке. При этом оно проявляется не только в физической, но и в психологической и экономической форме. Какие "красные флаги" сигнализируют о насилии в семье и что делать в такой ситуации, в материале Zakon.kz.

Несмотря на прогресс в борьбе с бытовым насилием, многие пострадавшие не имеют возможности или смелости обратиться за помощью. Из-за этого важно знать, как распознать признаки насилия и какие шаги можно предпринять для защиты. Как нужно действовать и что предпринимается в Казахстане, корреспонденту Zakon.kz рассказала председатель правления Союза кризисных центров Зульфия Байсакова.

По словам эксперта, если один человек в отношениях начинает применять жесткие меры, чтобы другой человек согласился с его мнением или подчинился его воле – это первый признак психологического насилия.

"То есть один из членов семьи находится под постоянным контролем. В такой момент человек должен понимать, что он, возможно, потенциальная жертва насилия со стороны близкого человека. Власть и контроль – это основа бытового насилия. К примеру, когда один человек управляет поведением другого и жертва пытается выйти из-под контроля, агрессор начинает применять все формы насилия (психологическую, физическую, экономическую, а иногда и сексуальную), таким образом пытаясь под давлением подчинить себе человека". Зульфия Байсакова

На вопрос, почему жертвы бытового насилия боятся обращаться за помощью, женщина отвечает, что, как правило, они экономически зависимы и не знают, куда им идти и что делать дальше.

"Есть много семей, где молодая женщина не получила профессионального образования и закончила только среднюю школу или девять классов. Такие женщины не могут трудоустроиться или открыть свое дело. Второй момент – высокий уровень ответственности перед детьми. Женщины бояться оставить ребенка без отца и его внимания. Также влияет статус одинокой женщины в нашем казахстанском обществе. Они боятся общественного осуждения. Эти стереотипы, которые есть, нужно разрушать. Ведь самое главное – это благополучие женщины и детей". Зульфия Байсакова

Байсакова призывает не молчать, если человек столкнулся с насилием в семье, а искать помощи, поскольку иногда замалчивание может привести к летальному исходу.

Обратиться за помощью можно по телефону доверия 150 для детей, молодежи и людей, подвергшихся насилию, или по номеру 8 708 106 08 10. Есть возможность позвонить анонимно и конфиденциально. Или позвонить по экстренным номерам: полиция – 102, скорая помощь – 103.

К слову, человек может напрямую обратиться и в кризисный центр, специализирующиеся на защите жертв бытового насилия. Всего в Казахстане работает 44 кризисных центра, 18 из них – государственные и 26 – неправительственные организации. В центрах жертвам насилия оказывают юридическую, психологическую и другую помощь. Список центров по городам и регионам доступен по ссылке. Также накануне открылся кризисный центр "Мама Клара" в Алматы.

"Человек проговаривает свою проблему со специалистом кризисного центра, как он оказался в такой ситуации. В ходе беседы ему задают наводящие вопросы, такие как ощущает ли он дискомфорт или страх. Обычно, отвечая, человек уже понимает, действительно ли он является жертвой. Обратившись за помощью, пострадавший может оценить риски, в которых он находится. Потому что формируется правильная оценка происходящего, исходя из его состояния. Если факт подтвердился, в центре выстраивается индивидуальный план безопасности", – говорит Байсакова.

Эксперт поясняет, что тем людям, которые хоть раз подвергались бытовому насилию, всегда нужно быть готовым удалиться от агрессора, а именно иметь при себе небольшую сумму денег на такси. В случае необходимости это поможет добраться в безопасное место и доехать к знакомым или близким за помощью.

"Если жертва бытового насилия не предпринимает никаких действий и не обращается за помощью, это может свидетельствовать о высокой психологической нестабильности. Такое состояние может привести к депрессии или даже суицидальному поведению, что требует особого внимания и поддержки", – отмечает эксперт.

Байсакова назвала алгоритм безопасного поведения в случае насилия в семье:

соберите сумку, в которой будут документы и вещи первой необходимости, и поместите ее в прихожей;

предупредите соседей вызвать полицию, если они услышат крик помощи или стук по батареи;

заранее запишите на бумагу контакты центров, которые оказывают помощь жертвам бытового насилия.

Правозащитник напомнила, что с 2009 года в Казахстане действует закон по профилактике бытового насилия. А с 2016 года действуют стандарты специальных услуг для жертв бытового насилия, которые регламентируют предоставление бесплатных услуг по реабилитации.

"У нас 20% обращаются прохожие. Порой женщина может выбежать на улицу без сотового телефона, люди останавливаются и связываются с кризисным центром. Например, в Алматы по номеру 8 771 450 34 50 всегда можно позвонить, рассказать о ситуации, узнать адрес и человека, оказавшегося в трудной ситуации, примут", – отмечает она.

Казахстан, будучи членом ООН, принимает участие в исполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Вместе с тем на законодательном уровне полиция перешла от заявительной к выявительной регистрации бытовых правонарушений. Теперь в случае бытового насилия можно возбудить дело даже без заявления потерпевшего. Также исключается возможность повторного примирения сторон.

"Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников. С 1 июля 2023 года примириться можно только один раз, в суде. Это позволит прекратить практику психологического давления на пострадавших", – говорится в сообщении СЦК при президенте РК.

Также 16 июня 2024 года вступил в силу закон о семейно-бытовом насилии. Он ужесточает наказание за насилие над женщинами и детьми и направлен на защиту их от агрессоров. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал значимость вводимых норм:

"Убежден, что новые нормы внесут важный вклад в модернизацию нашего общества, в укрепление института семьи. Ведь всесторонняя защита прав женщин и детей вовсе не противоречит сохранению традиционных семейных ценностей и, напротив, способствует их укреплению. Роль матери в воспитании гражданина своей страны неоценима. Только то общество, в котором ценят и уважают женщину, может считаться по-настоящему цивилизованным и культурным". Касым-Жомарт Токаев

Стоит отметить, что бытовое насилие может принимать разные формы. Признание признаков насилия и своевременное реагирование на них имеют ключевое значение для защиты пострадавших. Поэтому следует помнить, что помощь доступна и нельзя оставаться в одиночестве с этой проблемой. Организации и специалисты могут предоставить необходимую поддержку, чтобы справиться с насилием и восстановить безопасность и благополучие.