В каких районах Акмолинской области летом будет обеспечена стабильная подача воды

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на пресс-конференции в правительстве рассказал, решится ли вопрос с водоснабжением в Егиндыкольском и Коргалжынском районах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как решается вопрос водоснабжения в Егиндыкольском и Коргалжынском районах Акмолинской области.

"Это вопрос нуринского группового водопровода. Сейчас там идет реконструкция 69 км трубопровода. На сегодня прокопано 65 км, проложено 55 км трубопровода", – сказал Марат Ахметжанов.

По его словам, из резерва правительства на эти цели выделено 1,8 млрд тенге.



"Зона ответственности министерства водных ресурсов и ирригации – они строят. Но так как это на нашей территории, мы обеспечиваем тоже свой контроль. Но думаем, что в этом году мы запустим и жители Егиндыкольского, Коргалжынского и частичного Атбасарского районов будут оснащены постоянной водой. Там есть второй этап – это увеличение объема подачи воды. Это второй проект, поэтому я думаю, что в этом году, к лету, наверное, обеспечим стабильную подачу воды в эти населенные пункты", – резюмировал аким Акмолинской области.

6 декабря 2023 года сообщалось, что 1,5 млрд тенге выделят на решение проблемы с качеством воды в Кокшетау.