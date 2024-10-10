КазНИИ глазных болезней отмечает Всемирный день зрения и стремится к международным стандартам
Всемирный день зрения (World Sight Day) — это больше, чем просто день календаря. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности человечества о важности профилактики глазных заболеваний и заботе о зрении. Эту дату отмечают ежегодно каждый второй четверг октября по решению ВОЗ.
По данным Всемирной организации здоровья, около 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Но большая часть всех людей с нарушениями зрения – это мужчины и женщины в возрасте 50 лет и старше. А поскольку в последние годы число пожилых людей увеличивается во многих странах, то все больше и больше людей подвержено риску возрастных нарушений зрения.
Фото: КазНИИ ГБ
Для КазНИИГБ этот день особенно важен, ведь институт не просто оказывает помощь, но и занимается научными исследованиями и разработкой новых методов лечения и профилактики, ведь большинство случаев слепоты и нарушения зрения можно было избежать в случае своевременного лечения.
Шаг к мировым стандартам
Параллельно с мероприятиями, посвященными Всемирному дню зрения, КазНИИГБ проходит важный этап в своей истории — национальную аккредитацию. В этот момент институт не просто подтверждает свою квалификацию, но и делает все возможное, чтобы соответствовать международным стандартам безопасности пациентов.
Фото: КазНИИ ГБ
Есть шесть стандартов, которые играют ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности пациентов. Для КазНИИГБ их соблюдение — это не просто формальность, а серьезное обязательство, которое гарантирует каждому пациенту высококачественную медицинскую помощь.
День заботы о здоровье глаз
В этот знаменательный день — Всемирный день зрения — сотрудники КазНИИГБ не только принимают участие в профилактических осмотрах и консультациях, но и с радостью делятся своим опытом с пациентами. В институте проводятся образовательные мероприятия, посвященные уходу за зрением, правильному питанию для здоровья глаз и важности регулярных проверок зрения.
Фото: КазНИИ ГБ
Пациенты, которые в этот день посетят КазНИИГБ, получат возможность пройти диагностику у лучших специалистов, узнать о современных методах лечения и профилактики заболеваний, а также принять участие в лекциях и мастер-классах.
Важнее всего – безопасность пациентов
Всемирный день зрения 2024 года для КазНИИ глазных болезней стал настоящим событием. Это день, когда институт не только напоминает о важности заботы о зрении, но и показывает свое стремление соответствовать мировым стандартам безопасности пациентов.
Аккредитация — это важный шаг, который символизирует приверженность КазНИИГБ лучшим мировым практикам, а участие во Всемирном дне зрения подчеркивает их миссию – сделать мир ярче и четче для каждого.