Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

КазНИИ глазных болезней отмечает Всемирный день зрения и стремится к международным стандартам

глазной центр , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 12:24 Фото: КазНИИ ГБ
10 октября - особенный день для Казахского научно-исследовательского института глазных болезней (КазНИИГБ). Bо Всемирный день зрения институт делает важный шаг вперед - проходит национальную аккредитацию на соответствие международным стандартам безопасности пациентов, сообщает Zakon.kz.

Всемирный день зрения (World Sight Day) — это больше, чем просто день календаря. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности человечества о важности профилактики глазных заболеваний и заботе о зрении. Эту дату отмечают ежегодно каждый второй четверг октября по решению ВОЗ.

По данным Всемирной организации здоровья, около 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Но большая часть всех людей с нарушениями зрения – это мужчины и женщины в возрасте 50 лет и старше. А поскольку в последние годы число пожилых людей увеличивается во многих странах, то все больше и больше людей подвержено риску возрастных нарушений зрения.

главной центр , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 12:24

Фото: КазНИИ ГБ

Для КазНИИГБ этот день особенно важен, ведь институт не просто оказывает помощь, но и занимается научными исследованиями и разработкой новых методов лечения и профилактики, ведь большинство случаев слепоты и нарушения зрения можно было избежать в случае своевременного лечения.

Шаг к мировым стандартам

Параллельно с мероприятиями, посвященными Всемирному дню зрения, КазНИИГБ проходит важный этап в своей истории — национальную аккредитацию. В этот момент институт не просто подтверждает свою квалификацию, но и делает все возможное, чтобы соответствовать международным стандартам безопасности пациентов.

Глазной центр , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 12:24

Фото: КазНИИ ГБ

Есть шесть стандартов, которые играют ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности пациентов. Для КазНИИГБ их соблюдение — это не просто формальность, а серьезное обязательство, которое гарантирует каждому пациенту высококачественную медицинскую помощь.

День заботы о здоровье глаз

В этот знаменательный день — Всемирный день зрения — сотрудники КазНИИГБ не только принимают участие в профилактических осмотрах и консультациях, но и с радостью делятся своим опытом с пациентами. В институте проводятся образовательные мероприятия, посвященные уходу за зрением, правильному питанию для здоровья глаз и важности регулярных проверок зрения.

Глазной центр , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 12:24

Фото: КазНИИ ГБ

Пациенты, которые в этот день посетят КазНИИГБ, получат возможность пройти диагностику у лучших специалистов, узнать о современных методах лечения и профилактики заболеваний, а также принять участие в лекциях и мастер-классах.

Важнее всего – безопасность пациентов

Всемирный день зрения 2024 года для КазНИИ глазных болезней стал настоящим событием. Это день, когда институт не только напоминает о важности заботы о зрении, но и показывает свое стремление соответствовать мировым стандартам безопасности пациентов.

Аккредитация — это важный шаг, который символизирует приверженность КазНИИГБ лучшим мировым практикам, а участие во Всемирном дне зрения подчеркивает их миссию – сделать мир ярче и четче для каждого.

Читайте также

Касым-Жомарта Токаева наградили юбилейной медалью в Туркменистане
Касым-Жомарта Токаева наградили юбилейной медалью в Туркменистане
Фотоловушка зафиксировала редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане
Редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане сняла фотоловушка
Правительство выделило 5 млрд на реконструкцию теплосетей Актау
Пятью миллиардами тенге поможет правительство городу Актау
Андрей Валентинов
ВОЗ 2024 год Здоровье Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: