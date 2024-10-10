Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Восточный Казахстан против буллинга: новые шаги для безопасности учеников

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 18:03 Фото: пресс-центр ВКО
В ВКО вопрос буллинга среди школьников становится все более актуальным. Заместитель акима региона Ербол Нургалиев отметил важность решения этой проблемы и подчеркнул, что многие образовательные учреждения пока недостаточно эффективно справляются с ней, сообщает Zakon.kz.

На недавнем заседании комиссии, проведенной совместно с прокуратурой ВКО, Ербол Нургалиев призвал районные отделы образования и руководителей школ пересмотреть свои подходы к дисциплине и усилить профилактику школьного насилия. Он акцентировал внимание на том, что факты буллинга имеют место в большинстве учебных заведений и игнорирование этой проблемы недопустимо.

Ербол Нургалиев также отметил, что любые случаи насилия и буллинга должны рассматриваться серьезно, с привлечением родителей и тщательным расследованием. Он призвал учителей и администрацию школ быть внимательными к таким инцидентам и не замалчивать их. Важной частью этой работы станет сотрудничество с полицией и школьными психологами, чтобы оперативно реагировать на возникающие ситуации.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 18:03

Фото: пресс-центр ВКО

Одной из ключевых инициатив, предложенных на заседании, является проведение анонимных опросов среди школьников с участием правоохранительных органов. Это поможет выявить случаи буллинга и понять, как они распространены. Заместитель акима также подчеркнул, что каждый ребенок должен знать о том, что за участие в буллинге предусмотрена ответственность по закону.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 18:03

Фото: пресс-центр ВКО

Профилактические меры должны быть направлены на сотрудничество с родителями, включая проведение бесед и обсуждений по данной теме. Это поможет создать более открытый диалог о проблемах, с которыми сталкиваются дети в школах.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 18:03

Фото: пресс-центр ВКО

На заседании также обсуждались конкретные инциденты, такие как случай в Зайсанском районе, где девочку оскорбляли сверстники, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Также был рассмотрен случай в Таврии, где произошла драка между детьми, и проблемы в одном из колледжей.

Ербол Нургалиев отметил, что последние резонансные события показывают, как важна эта тема. Он призвал уделять особое внимание вопросам безопасности детей и созданию здоровой школьной среды.

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 18:03

Фото: пресс-центр ВКО

Власти Восточно-Казахстанской области понимают, что проблемы буллинга и насилия среди детей требуют комплексного подхода. Это включает не только ужесточение контроля в образовательных учреждениях, но и активное участие родителей, педагогов и самих школьников в создании поддерживающей атмосферы.

Читайте также

Касым-Жомарта Токаева наградили юбилейной медалью в Туркменистане
Касым-Жомарта Токаева наградили юбилейной медалью в Туркменистане
глазной центр
КазНИИ глазных болезней отмечает Всемирный день зрения и стремится к международным стандартам
Фотоловушка зафиксировала редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане
Редкие моменты из жизни семейства снежных барсов в Казахстане сняла фотоловушка
Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область акимат 2024 год Буллинг Буллинг Кибербуллинг
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: