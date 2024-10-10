Восточный Казахстан против буллинга: новые шаги для безопасности учеников

В ВКО вопрос буллинга среди школьников становится все более актуальным. Заместитель акима региона Ербол Нургалиев отметил важность решения этой проблемы и подчеркнул, что многие образовательные учреждения пока недостаточно эффективно справляются с ней, сообщает Zakon.kz.

На недавнем заседании комиссии, проведенной совместно с прокуратурой ВКО, Ербол Нургалиев призвал районные отделы образования и руководителей школ пересмотреть свои подходы к дисциплине и усилить профилактику школьного насилия. Он акцентировал внимание на том, что факты буллинга имеют место в большинстве учебных заведений и игнорирование этой проблемы недопустимо.

Ербол Нургалиев также отметил, что любые случаи насилия и буллинга должны рассматриваться серьезно, с привлечением родителей и тщательным расследованием. Он призвал учителей и администрацию школ быть внимательными к таким инцидентам и не замалчивать их. Важной частью этой работы станет сотрудничество с полицией и школьными психологами, чтобы оперативно реагировать на возникающие ситуации.

Фото: пресс-центр ВКО

Одной из ключевых инициатив, предложенных на заседании, является проведение анонимных опросов среди школьников с участием правоохранительных органов. Это поможет выявить случаи буллинга и понять, как они распространены. Заместитель акима также подчеркнул, что каждый ребенок должен знать о том, что за участие в буллинге предусмотрена ответственность по закону.

Фото: пресс-центр ВКО

Профилактические меры должны быть направлены на сотрудничество с родителями, включая проведение бесед и обсуждений по данной теме. Это поможет создать более открытый диалог о проблемах, с которыми сталкиваются дети в школах.

Фото: пресс-центр ВКО

На заседании также обсуждались конкретные инциденты, такие как случай в Зайсанском районе, где девочку оскорбляли сверстники, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Также был рассмотрен случай в Таврии, где произошла драка между детьми, и проблемы в одном из колледжей.

Ербол Нургалиев отметил, что последние резонансные события показывают, как важна эта тема. Он призвал уделять особое внимание вопросам безопасности детей и созданию здоровой школьной среды.

Фото: пресс-центр ВКО

Власти Восточно-Казахстанской области понимают, что проблемы буллинга и насилия среди детей требуют комплексного подхода. Это включает не только ужесточение контроля в образовательных учреждениях, но и активное участие родителей, педагогов и самих школьников в создании поддерживающей атмосферы.