Общество

Для борьбы с буллингом в алматинских школах создадут отдельное управление

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:11 Фото: pexels
Аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил о мерах по профилактике буллинга в образовательных учреждениях города. По его словам, эти вопросы находятся на постоянном контроле, а в 2026 году планируется создание отдельного управления по правам ребенка, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК у акима, каким образом сегодня в Алматы выстроена система противодействия буллингу и кибербуллингу в школах и колледжах, а также какие меры предпринимаются для профилактики подобных случаев и защиты прав детей и подростков в образовательных учреждениях города.

Дархан Сатыбалды заявил, что данные вопросы находятся на постоянном контроле городских властей, а работа по их профилактике и своевременному реагированию ведется на системной и комплексной основе.

"В каждой школе предусмотрена штатная единица психолога, работа ведется комплексно с родителями, действует телефон доверия. Только в этом году по обращениям родителей мы провели более 2 тыс. встреч – с родителями и детьми. Было точно установлено, что в порядке 200 случаев имел место буллинг. Мы понимаем, что это один из острых вопросов. В связи с этим принято решение в следующем году создать новое управление – управление по правам ребенка. Посмотрим, как оно будет называться, но решение принято. Сейчас эти функции находятся в ведении Управления образования", – дополнил аким города.

Он отметил, что, несмотря на уже действующие механизмы, городские власти считают необходимым выделить это направление в отдельный блок.

По словам Дархана Сатыбалды, Алматы – крупный мегаполис с численностью школьников более 350 тыс. человек, и такой масштаб требует специализированного, адресного подхода, при котором вопросами защиты прав детей и профилактики буллинга будут заниматься отдельные структуры.

Ранее стало известно, что аппарат против буллинга придумал казахстанский школьник.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
