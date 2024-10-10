Область Абай восстанавливает экосистему Иртыша: выпущено более 100 тысяч осетров

Акимат области Абай активно реализует Программу развития рыбного хозяйства, утвержденную постановлением Правительства РК от 5 апреля 2021 года, нацеленную на сохранение и развитие рыбных ресурсов до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В рамках этой программы был утвержден План мероприятий по охране окружающей среды на 2023-2025 годы, в котором одним из приоритетных направлений стало зарыбление водоемов для улучшения экологической обстановки.

В прошлом году акимат выпустил в реку Иртыш три тысячи мальков сибирского осетра.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Как показал мониторинг, мальки прошлого года прижились и подтвердили возможность воспроизводства данного вида рыб.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Поэтому, в этом году, продолжая инициативу по восстановлению популяции сибирского осетра, в Иртыш было дополнительно выпущено более 104 тыс. сеголеток и свыше 24 тыс. годовиков.



Фото: пресс-служба акимата области Абай

Кроме того, в сентябре в рамках Плана по охране окружающей среды акимат области осуществил зарыбление Шульбинского водохранилища более чем 83 тыс. мальков сазана.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Подобные мероприятия способствуют восстановлению экосистемы и поддержанию биологического разнообразия в регионе.