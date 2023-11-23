В области Абай принята региональная программа повышения доходов населения

В области была принята региональная программа повышения доходов населения до 2030 года. Об этом сообщил аким области Абай на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций.

С начала года адресную социальную помощь получили 4 651 семей, из которых 1 847 семей являются многодетными. Также начата работа по микрокредитованию молодежи под 2,5% для предпринимательских инициатив. Так, было предоставлено 211 микрокредитов, выплачено 207 микрокредитов.

Открыт первый в стране реабилитационный центр для лиц с инвалидностью на 150 мест. В области проживает порядка 24 481 инвалидов, из них 2 905 – дети. Для увеличения реабилитационных мероприятий и дальнейшей адаптации, повышения качества жизни планируется строительство двух центров специального социального обслуживания детей в городах Семей и Аягоз по 150 мест.

Фото: пресс-служба области Абай

Для решения жилищных вопросов социально-уязвимых слоев населения из бюджета выделено 865 млн тенге на выплату 50% компенсации за аренду жилья из индивидуального жилищного фонда.

Кроме того, в этом году в области Абай ведется строительство 68 многоквартирных и индивидуальных жилых домов общей площадью 480 тысяч кв.м, из них планируется ввод 343,1 тысячи кв.м., тем самым жильем будет обеспечено 2 443 семей. До 2026 года запланирован ввод еще 148 многоэтажных жилых домов, что позволит 6800 семьям приобрести собственное жилье.

Фото: пресс-служба области Абай

Отметим, с начала текущего года сдано 233,8 тысячи кв.м. жилой площади. В очереди на получение жилья в регионе состоят более 19 тысяч человек, в том числе 2 442 человека из категории многодетных семей.