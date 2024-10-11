Бывший аким Улытауской области возглавил Национальный музей Казахстана

Берик Абдыгалиулы назначен временно исполняющим обязанности директора Национального музея Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 11 октября из сообщения пресс-службы Министерства культуры и информации РК.

"И. о. министра культуры и информации РК Айзада Курманова представила коллективу музея нового руководителя – временно исполняющего обязанности директора Берика Абдыгалиулы", – говорится в сообщении.

Берик Абдыгалиулы родился в 1971 году. Образование высшее: в 1994 году окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби по специальности "Преподаватель истории и обществознания".

В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.

2010-2013 гг. – аким Улытауского района, аким г. Жезказгана, аким г. Аркалыка, заместитель акима Карагандинской области;

2016 г. – главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК Министерства обороны РК;

2017-2019 гг. – руководитель Научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Национального музея РК;

2019-2021 гг. – аким Улытауского района Карагандинской области.

2021-2022 гг. – депутат Мажилиса Парламента РК;

В 2022-2024 гг. занимал должность акима Улытауской области. 9 октября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил его от этой должности.