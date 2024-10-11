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Бывший аким Улытауской области возглавил Национальный музей Казахстана

Берик Аьдыгалиулы, бывший аким Улытауской области, возглавил Национальный музей Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 18:20 Фото: Министерство культуры и информации РК
Берик Абдыгалиулы назначен временно исполняющим обязанности директора Национального музея Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 11 октября из сообщения пресс-службы Министерства культуры и информации РК.

"И. о. министра культуры и информации РК Айзада Курманова представила коллективу музея нового руководителя – временно исполняющего обязанности директора Берика Абдыгалиулы", – говорится в сообщении.

Берик Абдыгалиулы родился в 1971 году. Образование высшее: в 1994 году окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби по специальности "Преподаватель истории и обществознания".

В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.

2010-2013 гг. – аким Улытауского района, аким г. Жезказгана, аким г. Аркалыка, заместитель акима Карагандинской области;

2016 г. – главный научный сотрудник Военно-исторического музея Вооруженных сил РК Министерства обороны РК;

2017-2019 гг. – руководитель Научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Национального музея РК;

2019-2021 гг. – аким Улытауского района Карагандинской области.

2021-2022 гг. – депутат Мажилиса Парламента РК;

В 2022-2024 гг. занимал должность акима Улытауской области. 9 октября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил его от этой должности.

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