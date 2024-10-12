Автодорогу из Астаны до Темиртау закрыли из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
12 октября из-за плохих погодных условий закрыли автодорогу из Астаны до Темиртау, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол".
"12 октября 2024 года в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Екатеринбург – Алматы" (км 1291–1426) в направлении Астана – Темиртау", – говорится в сообщении.
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