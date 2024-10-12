Автодорогу из Астаны до Темиртау закрыли из-за непогоды

12 октября из-за плохих погодных условий закрыли автодорогу из Астаны до Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол".





"12 октября 2024 года в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Екатеринбург – Алматы" (км 1291–1426) в направлении Астана – Темиртау", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 13 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

