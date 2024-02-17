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Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана

Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий на 35 автодорогах республиканского значения в 11 областях Казахстана введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Абайская область:

  • "Омск – Майкапшагай" – г. Семей – с. Калбатау, с. Калбатау – Богас
  •  "Алматы – Усть-Каменогорск" – гр. Жетысуской обл. – с. Калбатау, с. Калбатау – гр. ВКО
  • "Караганда – Аягоз – Бугаз" – г. Аягоз – с. Богас
  • "Усть-Каменогорск – Семей" – г. Семей – гр. ВКО
  • "Семей-Кайнар" – г. Семей – с. Кайнар
  •  "Семей – гр.РФ" – г. Семей – гр. РФ

Акмолинская область:

  •  "Екатеринбург – Алматы" – ПВП Жибек жолы – гр. Акмолинской обл.
  •  "Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау" – с. Кабанбай батыра – гр. Карагандинской обл.

Алматинская область:

  • "Алматы – Шелек – Хоргос" – поворот на с. Тонкерис – поворот на с. Шонжы
  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау"
  • "Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос" – с. Шелек – с. Кокпек
  •  "Кокпек – Кеген – Тюп" – перевал Аласа – с. Кеген
  •  "Кеген – Нарынкол" – с. Кеген – с. Нарынкол
  • "Алматы – Ташкент – Термез" – с. Жанакурлыс – гр. Жамбылской обл.

ВКО:

  • По всем направлениям

Жамбылская область:

  •  Алматы  Ташкент – Термез

Жетысуcкая область:

  •  "Ушарал – Достык" – ст. Коктума – ст. Достык
  • "Алматы – Шелек – Хоргос"
  • "Сарыозек – Коктал"

Карагандинская область:

  • "Астана – Кабанбай Батыра – Нура – Темиртау"
  •  "Кызылорда – Павлодар"
  • "Екатеринбург – Алматы"
  • "Караганда – Аягоз – Бугаз

Костанайская область:

  • "Жезказган – Петропавловск"

Павлодарская область:

  • "Кызылорда – Павлодар"

Северо-Казахстанская область:

  • "Булаево – Возвышенка"
  • "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр.РФ (на Омск)" 

Улытауская область:

  • "Жезказган – Петропавлоск" – с.Жезды – п.Улытау
  • п.Улытау – гр.Костанайской обл.
  • "Кызылорда-Павлодар" – г.Жезказган – гр.Карагандинской обл.

Ранее сообщалось о закрытии автодорог из-за непогоды в девяти областях Казахстана. 

Диана Абдуллаева
Казавтожол Казахстан
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