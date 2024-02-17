Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана
Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий на 35 автодорогах республиканского значения в 11 областях Казахстана введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
Абайская область:
- "Омск – Майкапшагай" – г. Семей – с. Калбатау, с. Калбатау – Богас
- "Алматы – Усть-Каменогорск" – гр. Жетысуской обл. – с. Калбатау, с. Калбатау – гр. ВКО
- "Караганда – Аягоз – Бугаз" – г. Аягоз – с. Богас
- "Усть-Каменогорск – Семей" – г. Семей – гр. ВКО
- "Семей-Кайнар" – г. Семей – с. Кайнар
- "Семей – гр.РФ" – г. Семей – гр. РФ
Акмолинская область:
- "Екатеринбург – Алматы" – ПВП Жибек жолы – гр. Акмолинской обл.
- "Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау" – с. Кабанбай батыра – гр. Карагандинской обл.
Алматинская область:
- "Алматы – Шелек – Хоргос" – поворот на с. Тонкерис – поворот на с. Шонжы
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау"
- "Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос" – с. Шелек – с. Кокпек
- "Кокпек – Кеген – Тюп" – перевал Аласа – с. Кеген
- "Кеген – Нарынкол" – с. Кеген – с. Нарынкол
- "Алматы – Ташкент – Термез" – с. Жанакурлыс – гр. Жамбылской обл.
ВКО:
- По всем направлениям
Жамбылская область:
- Алматы Ташкент – Термез
Жетысуcкая область:
- "Ушарал – Достык" – ст. Коктума – ст. Достык
- "Алматы – Шелек – Хоргос"
- "Сарыозек – Коктал"
Карагандинская область:
- "Астана – Кабанбай Батыра – Нура – Темиртау"
- "Кызылорда – Павлодар"
- "Екатеринбург – Алматы"
- "Караганда – Аягоз – Бугаз
Костанайская область:
- "Жезказган – Петропавловск"
Павлодарская область:
- "Кызылорда – Павлодар"
Северо-Казахстанская область:
- "Булаево – Возвышенка"
- "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр.РФ (на Омск)"
Улытауская область:
- "Жезказган – Петропавлоск" – с.Жезды – п.Улытау
- п.Улытау – гр.Костанайской обл.
- "Кызылорда-Павлодар" – г.Жезказган – гр.Карагандинской обл.
Ранее сообщалось о закрытии автодорог из-за непогоды в девяти областях Казахстана.
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