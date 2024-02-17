Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана

Фото: pixabay

В связи с ухудшением погодных условий на 35 автодорогах республиканского значения в 11 областях Казахстана введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Абайская область: "Омск – Майкапшагай" – г. Семей – с. Калбатау, с. Калбатау – Богас

"Алматы – Усть-Каменогорск" – гр. Жетысуской обл. – с. Калбатау, с. Калбатау – гр. ВКО

"Караганда – Аягоз – Бугаз" – г. Аягоз – с. Богас

"Усть-Каменогорск – Семей" – г. Семей – гр. ВКО

"Семей-Кайнар" – г. Семей – с. Кайнар

"Семей – гр.РФ" – г. Семей – гр. РФ Акмолинская область: "Екатеринбург – Алматы" – ПВП Жибек жолы – гр. Акмолинской обл.

"Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау" – с. Кабанбай батыра – гр. Карагандинской обл. Алматинская область: "Алматы – Шелек – Хоргос" – поворот на с. Тонкерис – поворот на с. Шонжы

"Подъезд к турбазе Алма-Тау"

"Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос" – с. Шелек – с. Кокпек

"Кокпек – Кеген – Тюп" – перевал Аласа – с. Кеген

"Кеген – Нарынкол" – с. Кеген – с. Нарынкол

"Алматы – Ташкент – Термез" – с. Жанакурлыс – гр. Жамбылской обл. ВКО: По всем направлениям Жамбылская область: Алматы Ташкент – Термез Жетысуcкая область: "Ушарал – Достык" – ст. Коктума – ст. Достык

"Алматы – Шелек – Хоргос"

"Сарыозек – Коктал" Карагандинская область: "Астана – Кабанбай Батыра – Нура – Темиртау"

"Кызылорда – Павлодар"

"Екатеринбург – Алматы"

"Караганда – Аягоз – Бугаз Костанайская область: "Жезказган – Петропавловск" Павлодарская область: "Кызылорда – Павлодар" Северо-Казахстанская область: "Булаево – Возвышенка"

"Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр.РФ (на Омск)" Улытауская область: "Жезказган – Петропавлоск" – с.Жезды – п.Улытау

п.Улытау – гр.Костанайской обл.

"Кызылорда-Павлодар" – г.Жезказган – гр.Карагандинской обл. Ранее сообщалось о закрытии автодорог из-за непогоды в девяти областях Казахстана.

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