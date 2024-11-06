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На ряде автодорог Казахстана вводятся ограничения движения из-за непогоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 18:19 Фото: Zakon.kz
В связи с неблагоприятными погодными условиями на нескольких республиканских автодорогах Казахстана 6 ноября введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "КазАвтоЖол", с 18:00 в Жамбылской области движение для грузового транспорта будет ограничено на участке автодороги А-2 Алматы – Ташкент – Термез с 534 по 593 км (от поселка Айша-Биби до границы с Туркестанской областью).

С 19:00 в Костанайской области будет введено ограничение для всех видов автотранспорта на участке автодороги А-16 Жезказган – Петропавловск с 339 по 377 км (от города Аркалык до границы с Акмолинской областью).

Также с 19:00 в Акмолинской области движение для всех видов транспорта будет ограничено на участке той же автодороги А-16 Жезказган – Петропавловск с 377 по 440 км (от границы с Костанайской областью до города Державинск).

Водителей призывают учитывать погодные условия и соблюдать временные ограничения для обеспечения безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что град, дождь с переходом в снег и метель обрушатся на Казахстан 7 ноября. 

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