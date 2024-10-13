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"Игры будущего" пройдут в Казахстане в 2026 году

&quot;Игры будущего&quot; пройдут в Казахстане в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 23:36 Фото: МТС РК
Казахстан 13 октября официально выбрали местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта, за право проведения этого турнира боролись три страны: Казахстан, Перу и Чили. Участники будут соревноваться в дисциплинах, совмещающих физические и цифровые форматы.

Следующий турнир состоится в ОАЭ в 2025 году, а в 2026 году соревнования пройдут в Астане.

"Казахстан активно поддерживает развитие киберспорта. С 2018 года было проведено более 140 турниров, в которых приняли участие свыше 40 тысяч спортсменов. Мы приложим все усилия для успешного проведения "Игр будущего", — заявил и.о. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Роллан Сериков на мероприятии по случаю объявления страны-организатора "Игр будущего" в 2026 году.

21 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил уникальный характер первого международного турнира "Игры будущего" и предложил провести следующие игры в Казахстане. 

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