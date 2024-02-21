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Токаев предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане

встреча с президентом Фото: скриншот видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил уникальный характер первого международного турнира "Игры будущего" и предложил провести следующие игры в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Действительно, "Игры будущего" – это уникальный формат. Это симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом. Мы привезли сюда солидную команду и надеемся на определенные положительные результаты. Вообще, IT-сектор в Казахстане развивается, у нас есть свои игры. Мы проводим международные соревнования. Хотел бы предложить, чтобы следующие "Игры будущего" прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить инициативу, которая была своевременно высказана Российской Федерацией", – подчеркнул лидер Казахстана.

Ранее сообщалось, что Токаев с рабочим визитом прибыл в Казань. 21 февраля глава государства оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой промышленности. Позже он встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Отметим, что Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего".

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Елена Беляева
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