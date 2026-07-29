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События

Стало известно, по каким дисциплинам пройдут "Игры будущего – 2026" в Астане

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 19:37 Фото: akorda.kz
В Астане впервые проходит масштабный международный турнир "Игры будущего", объединивший киберспорт, традиционные виды спорта и высокие технологии. Детали соревнований 29 июля 2026 года раскрыли в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Как стало известно, в этом году планируется участие более 800 спортсменов из 34 стран.

"Соревнования в Астане пройдут по восьми дисциплинам – это фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия "Игр будущего – 2026" и подчеркнул высокую значимость проведения масштабного турнира в столице Казахстана.

Глава государства заявил, что в 2027 году Астана примет чемпионат мира по киберспорту.

С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане пройдет масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего – 2026", который привлечет внимание всего мира. В связи с этим полиция столицы переходит на усиленный режим.

Отмечалось, что на протяжении всего турнира полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. Также горожан и гостей предупредили, что на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта.

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Канат Болысбек
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