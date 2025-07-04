Когда отступит жара в Алматы: прогноз погоды на неделю
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 5 по 11 июля 2025 года в мегаполисе будет преобладать переменная облачность. В субботу столбики термометров достигнут +38 градусов. Лишь на следующей неделе в Алматы начнутся осадки с грозами.
Вместе с тем, в Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +36+38°С.
6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +31+33°С.
7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +32+34°С.
8-9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +33+35°С.
10 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +28+30°С.
11 июля: переменная облачность, ночью временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
Ранее синоптики рассказали, что на территории Казахстана будет наблюдаться аномальная жара до +46°C и ливни с грозами. В каких регионах жителям ждать солнцепека – в материале на сайте.