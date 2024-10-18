Готовьтесь к неустойчивой погоде: дождь, снег и похолодание ожидаются в выходные в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились с корреспондентом Zakon.kz прогнозом погоды по Казахстану на выходные – с 19 по 21 октября 2024 года.

Из него следует, что на большей части республики ожидаются осадки.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на востоке республики сохранится преимущественно без осадков погода". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в северных регионах – гололед, в южных – грозы.

"Днем ожидается постепенное понижение температуры воздуха: на западе, северо-западе и севере до +5+13°С тепла,

на востоке, в центре до +8+18°С тепла,

на юге, юго-востоке до +15+22°С тепла", – добавили синоптики.

Материал по теме В Алматы и 14 областях объявлено штормовое предупреждение

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре-2024, а также в январе, феврале и марте-2025.