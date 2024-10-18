Миллиарды бюджетных тенге не дали растратить "впустую" в Алматы

Реализация Карты коррупционных рисков города Алматы вскрыла многочисленные коррупционные риски в социально-значимых сферах мегаполиса. Об этом рассказал руководитель Антикоррупционной службы города Арман Рахимов на брифинге в РСК, сообщает Zakon.kz.

Так, по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Управления занятости и социальных программ города Алматы возвращены излишние средства, направленные на субсидирование рабочих мест, в сумме 385 млн тенге.

"В ходе анализа деятельности подрядных организаций, осуществляющих строительство дорог в городе Алматы, установлены нарушения в части налогообложения на сумму более 4 млрд тенге, с причинением ущерба государству 1,3 млрд тенге", – рассказал Рахимов.

Кроме того, продолжается работа по мониторингу незаконного строительства. В рамках взаимодействия с акиматом Алматы выявлено 60 фактов строительства с нарушением нормативных требований. Выявлены факты завышения стоимости работы по проекту "Пробивка ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара". В итоге проект откорректирован, а бюджетные средства на сумму свыше 1 млрд тенге возвращены государству.

"Департаментом на постоянной основе проводится мониторинг портала государственных закупок на предмет неэффективного расходования бюджетных средств. С начала текущего года в этой сфере сэкономлено 4,1 млрд тенге путем направления писем организаторам государственных закупок", – продолжил спикер.

Также с помощью антикоррупционных волонтеров удалось предотвратить нерациональное использование более 2,3 млрд тенге бюджетных средств.

"Департаментом продолжается работа по поощрению лиц сообщивших о фактах коррупции. В текущем году поощрено шесть лиц, из них четыре лица денежными вознаграждениями на общую сумму 4,4 млн тенге, два лица являющиеся государственными служащими, награждены благодарственными письмами", – заключил спикер.

Ранее в Антикоре рассказали, что в Павлодаре предотвратили растрату на 2,5 млрд тенге.