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События

Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

штормовое предупреждение объявили на большей части РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 20:01 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 13 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ожидается ночью и утром на юге, востоке, в центре области туман. На дорогах гололедица. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. На дорогах гололедица.

В центре, горных районах области Жетысу ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается на севере, востоке туман. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 18 м/с.

В Костанайской области на западе, севере области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на севере, юге, востоке области туман. На дорогах гололедица. В Караганде на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Конаеве ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

Днем 13 марта сутки на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области на дорогах гололедица. Ветер южный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. В Семее ночью и утром туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере области 15-20 м/с, днем временами порывы 23 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются днем осадки (дождь, снег), гололед. Ночью на северо-западе области днем ожидается низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, днем на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что дожди и снег вернутся в Казахстан.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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