#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
489.15
533.47
5.64
События

Звезда криминальной драмы "Брат" Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце

Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 21:46 Фото: wikipedia
Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал, что 3 марта перенес операцию из-за ишемической болезни сердца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mk.ru, у актера случился острый инфаркт миокарда.

"Вообще, скажу тебе, что ничего не предвещало. Я чувствовал себя как обычно отлично, готовился к поездке в Саратов. Нагрузки – сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится…", – заявил артист.

Отмечается, что в больнице Сухорукову провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Во время операции, отметил актер, выяснилось, что это был его второй инфаркт – первый он перенес в 2008 году.

"Уже у меня начался курс реабилитации. Я себя хорошо чувствую. Аппетит хороший. На груди у меня бандаж. Надеюсь, что все наладится. И Бог есть", – сказал актер.

Сухоруков подытожил, что из-за перенесенной операции вынужден приостановить все выступления, которые были запланированы на март.

Ранее сообщалось, что две редкие операции впервые провели в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана
События
20:01, Сегодня
Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана
В Актюбинской области создан оперативный штаб против паводков
События
19:14, Сегодня
В Актюбинской области создан оперативный штаб против паводков
Бывшему главному бухгалтеру "Фитосанитарии" изменили приговор в Астане
События
18:28, Сегодня
Бывшему главному бухгалтеру "Фитосанитарии" изменили приговор в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: