Звезда криминальной драмы "Брат" Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце

Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал, что 3 марта перенес операцию из-за ишемической болезни сердца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mk.ru, у актера случился острый инфаркт миокарда.

"Вообще, скажу тебе, что ничего не предвещало. Я чувствовал себя как обычно отлично, готовился к поездке в Саратов. Нагрузки – сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится…", – заявил артист.

Отмечается, что в больнице Сухорукову провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Во время операции, отметил актер, выяснилось, что это был его второй инфаркт – первый он перенес в 2008 году.

"Уже у меня начался курс реабилитации. Я себя хорошо чувствую. Аппетит хороший. На груди у меня бандаж. Надеюсь, что все наладится. И Бог есть", – сказал актер.

Сухоруков подытожил, что из-за перенесенной операции вынужден приостановить все выступления, которые были запланированы на март.

Ранее сообщалось, что две редкие операции впервые провели в Астане.