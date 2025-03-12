Звезда криминальной драмы "Брат" Виктор Сухоруков перенес операцию на сердце
Фото: wikipedia
Народный артист России Виктор Сухоруков рассказал, что 3 марта перенес операцию из-за ишемической болезни сердца, сообщает Zakon.kz.
Как пишет mk.ru, у актера случился острый инфаркт миокарда.
"Вообще, скажу тебе, что ничего не предвещало. Я чувствовал себя как обычно отлично, готовился к поездке в Саратов. Нагрузки – сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится…", – заявил артист.
Отмечается, что в больнице Сухорукову провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Во время операции, отметил актер, выяснилось, что это был его второй инфаркт – первый он перенес в 2008 году.
"Уже у меня начался курс реабилитации. Я себя хорошо чувствую. Аппетит хороший. На груди у меня бандаж. Надеюсь, что все наладится. И Бог есть", – сказал актер.
Сухоруков подытожил, что из-за перенесенной операции вынужден приостановить все выступления, которые были запланированы на март.
Ранее сообщалось, что две редкие операции впервые провели в Астане.
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