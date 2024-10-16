Растрату на 2,5 млрд тенге в Павлодаре предотвратили сотрудники Антикора

Антикор предотвратил неэффективное расходование бюджетных тенге, сообщает Zakon.kz.

В результате мониторинга данных в системе "Единое окно госзакупок" было выявлено нерациональное использование средств сразу по нескольким крупным объектам. Среди них – будущая школа в мкр. "Достык". На ее строительство заложили 2,2 млрд тенге, хотя объективная стоимость проекта чуть больше млрд. Об этом передает телеканал "24kz".

Большую помощь Антикору оказали волонтеры. Они выявили завышенные цены по госзакупкам на 308 млн тенге.

"Волонтеры предотвратили приобретение дорогостоящей установки архитектурной подсветки железнодорожного моста в городе Павлодаре, на которую из бюджета акимат планировал потратить 133 млн тенге. После обращения акимат города Павлодара отменил закуп", – рассказал старший офицер Антикоррупционной службы по Павлодарской области Мереке Кожебергенов.

15 октября в Улытауской области подвели итоги деятельности Антикора за девять месяцев 2024 года.