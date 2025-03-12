В Актюбинской области создан оперативный штаб против паводков

Начал работу оперативный штаб по противодействию паводку в Актюбинской области. Об этом объявили местные власти, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Актюбинской области, для оперативного реагирования на паводковые проявления жителей призвали обращаться по контактным номерам.

"Жители могут обращаться в Ситуационный центр по номеру 109 и в Департамент по чрезвычайным ситуациям по номеру 112", – отмечается в информации.

Кроме того, в областном центре и в 12 районах созданы оперативные штабы по предупреждению весеннего паводка, которые принимают обращения от населения.

Контактные номера штабов по региону:

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Накануне, 11 марта, на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что восемь областей Казахстана остаются в зоне высокого риска возникновения паводков. Глава министерства предупредил, что март и апрель ожидаются теплее, чем обычно, и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, тем самым повышая вероятность паводковых рисков.