Опасные саженцы хотели ввезти в Казахстан из Китая

Казахстан не разрешил ввоз саженцев из Китая из-за несоблюдения фитосанитарных требований, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, саженцы декоративных деревьев возвращены в Китайскую Народную Республику.

"9 сентября 2024 года на ФКП "Хоргос" обнаружена партия саженцев, корни которых содержали почву с превышением допустимой нормы в 0,1%. В связи с этим нарушением на владельца продукции был составлен административный протокол в соответствии с законом о карантине растений и Кодексом об административных правонарушениях, а также вся партия была отправлена обратно в КНР". Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе

Согласно казахстанскому законодательству, посадочные материалы должны быть свободны от почвы, поскольку могут быть носителем вредителей (карантинных объектов).

Ранее стало известно, что в Казахстане вводят запрет на ввоз отдельных видов теплоизоляционных материалов.