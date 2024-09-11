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Законодательство РК

Опасные саженцы хотели ввезти в Казахстан из Китая

Возврат в КНР партии саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 18:37 Фото: gov.kz
Казахстан не разрешил ввоз саженцев из Китая из-за несоблюдения фитосанитарных требований, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, саженцы декоративных деревьев возвращены в Китайскую Народную Республику.

"9 сентября 2024 года на ФКП "Хоргос" обнаружена партия саженцев, корни которых содержали почву с превышением допустимой нормы в 0,1%. В связи с этим нарушением на владельца продукции был составлен административный протокол в соответствии с законом о карантине растений и Кодексом об административных правонарушениях, а также вся партия была отправлена обратно в КНР".Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе

Согласно казахстанскому законодательству, посадочные материалы должны быть свободны от почвы, поскольку могут быть носителем вредителей (карантинных объектов).

Ранее стало известно, что в Казахстане вводят запрет на ввоз отдельных видов теплоизоляционных материалов.

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