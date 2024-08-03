30 тысяч пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан

Факт незаконного ввоза на территорию Казахстана пресекли 3 августа 2024 года на границе с Кыргызстаном в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КНБ РК пояснили, что груз обнаружили в одной из фур, которая пыталась проехать через автомобильный пункт пропуска "Айша биби".

"30 тысяч пачек сигарет без сопроводительных документов пытались провезти под видом товаров народного потребления. Такой объем считается крупной партией", – рассказали в ведомстве.

Груз изъяли и передали для дальнейшего разбирательства.

Фото: пресс-служба КНБ

Ранее стало известно о заторе на казахстанско-кыргызской границе в районе контрольно-пропускного пункта "Кен-Булун". Утром 3 августа на КПП скопилась очередь из 50 фур.