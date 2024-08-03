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Законодательство РК

30 тысяч пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан

контрабанда, сигареты, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 14:23 Фото: пресс-служба КНБ
Факт незаконного ввоза на территорию Казахстана пресекли 3 августа 2024 года на границе с Кыргызстаном в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе КНБ РК пояснили, что груз обнаружили в одной из фур, которая пыталась проехать через автомобильный пункт пропуска "Айша биби".

"30 тысяч пачек сигарет без сопроводительных документов пытались провезти под видом товаров народного потребления. Такой объем считается крупной партией", – рассказали в ведомстве.

Груз изъяли и передали для дальнейшего разбирательства.

контрабанда, сигареты, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 14:23

Фото: пресс-служба КНБ

Ранее стало известно о заторе на казахстанско-кыргызской границе в районе контрольно-пропускного пункта "Кен-Булун". Утром 3 августа на КПП скопилась очередь из 50 фур.

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