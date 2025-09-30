#АЭС в Казахстане
Общество

22 млн тенге выманила мошенница у родных и знакомых в Жамбылской области

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 19:26 Фото: pxhere
Суд вынес приговор женщине, которая обманывала родных и знакомых, незаконно оформляя на них кредиты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Меркенского районного суда, женщину обвиняют в неоднократном мошенничестве в крупном размере (п.п.1, 4 ч.3 ст. 190 УК РК).

Установлено, что подсудимая в 2024 году через мобильные приложения оформляла кредиты, желая незаконно обогатиться. Войдя в доверие к родственникам и знакомым, она собирала личные данные и фотографии потерпевших для получения от их имени кредитов.

"Хотя часть денежных средств была возвращена потерпевшим в качестве "доли", вся остальная часть была потрачена на личные нужды. Общий материальный ущерб, причиненный пяти потерпевшим, составил более 22 млн тенге", – говорится в материалах суда.

Вина злоумышленницы доказана показаниями сторон, протоколами очной ставки, банковскими подтверждениями о получении кредитов и выписками из банков. При этом прокурор просил применить закон "Об амнистии" и назначить окончательно три года два месяца лишения свободы.

В суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Некоторые потерпевшие отказались от своих гражданских исков и заявили, что простили подсудимую.

Приговором суда подсудимая признана виновной по п.п. 1, 4) ч. 3 ст. 190 УК РК, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев. С применением закона "Об амнистии" размер наказания сокращен на 1/3 часть. Таким образом, подсудимой окончательно назначено три года лишения свободы.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей. Также в связи с наличием двух малолетних детей отбывание наказания отсрочено на три года.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично, с подсудимой взыскано 14,3 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Тем временем мошенники изобретают новые способы обмана людей. Один из таких – якобы подарки по случаю дня рождения.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
