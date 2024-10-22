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Мужчина выстрелил в лицо знакомому в кафе Шымкента

В кафе Шымкента мужчина во время ссоры выстрелил в лицо оппоненту, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 12:46 Фото: рixabay
В Шымкенте расследуют уголовное дело после стрельбы в человека в кафе, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в паблике Kozachkov offside. Сообщается, что инцидент произошел на днях. Между сидевшими за одним столом мужчинами произошла ссора, во время которой один из них достал травматический пистолет и дважды выстрелил оппоненту в лицо. Пострадавший выжил, его госпитализировали. Отмечается, что эти действия квалифицировали по двум статьям хулиганство с применением оружия и незаконное приобретение/хранение огнестрельного бесствольного оружия. Самого подозреваемого суд не стал отправлять под арест на период расследования, а выпустил под залог в 16 млн тг.

В пресс-службе Департамента полиции Шымкента по данному случаю сообщили, что "за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении мужчины возбуждено уголовное дело".

"Полицией подозреваемый установлен и задержан. Вещественные доказательства изъяты, назначены экспертизы. Проводятся следственные мероприятия", – сообщили там.

Кроме того, редакция обратилась в суд Шымкента, чтобы уточнить обстоятельства, в рамках которых подозреваемого не стали брать под стражу на время следствия.

В конце сентября 2024 года в Алматы конфликт между мужчинами возле кальянной перерос в стрельбу.

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