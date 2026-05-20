В Нью-Йорке автомобиль взорвался у Уолл-стрит и вызвал панику

В Нью-Йорке автомобиль MTA (транспортного управления города) загорелся и затем взорвался прямо в районе Уолл-стрит, в нескольких шагах от знаменитой статуи "Атакующий бык" (Charging Bull), вызвав панику среди прохожих, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, инцидент произошел вечером во вторник в час пик возле штаб-квартиры MTA. Сначала автомобиль был охвачен сильным огнем, после чего внезапно произошел взрыв, образовавший огненный шар. Очевидцы в панике разбегались от места происшествия.

На место оперативно прибыли полиция и пожарные подразделения. Сообщается, что ликвидация возгорания заняла около 90 минут.

Причины возгорания и последующего взрыва устанавливаются.

