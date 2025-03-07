Североказахстанские женщины трудовых профессий награждены за вклад в развитие региона

В Северо-Казахстанской области состоялось торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню. С прекрасным весенним праздником североказахстанских женщин поздравил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Как отметил глава государства создание условий для полноценной самореализации, защита прав женщин, укрепление института семьи всегда будут ключевыми приоритетами государственной политики.

Фото: акимат СКО

"Мы высоко ценим активное участие женщин в развитии региона и страны, бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение традиций и нравственных ценностей. Сегодня вы, как учителя и врачи, руководители и труженицы производств, ученые, инженеры, работницы сельского хозяйства, государственные и гражданские служащие – наравне с мужчинами, вносите свой вклад в наше общее, настоящее и будущее", – отметил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат СКО

В ходе торжества прошла церемония награждения. От имени президента страны аким области вручил государственные награды и поздравительные письма североказахстанским женщинам за их значительный вклад в развитие страны и региона. Орденом "Құрмет" награждены ветеран труда Раиса Полищук и машинист крана ПЗТМ Татьяна Пальгун.

Более 35 лет Татьяна Пальгун проработала машинистом крана и считает, что для женщины выбор этой профессии — вполне естественное решение.

"В моей профессии нет ничего сложного. Просто нужно быть очень внимательной. Мы собираем буровые установки, начинаем с нуля. Работа действительно тяжелая. Этот год был объявлен главой государства годом рабочих специальностей, и мне приятно, что сегодня труд женщин трудовых профессий высоко оценили и отметили", — сказала Татьяна Пальгун.

Фото: акимат СКО

Орденом "Еңбек Даңқы" 3 степени награждена Зауреш Мустафина, работница кумыса КХ "Арқалық". Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены Сталина Медведева, птицевод ТОО "Фирма Алекри" и Венера Абдрахимова, гальваник сборочного цеха завода имени С.М. Кирова.

Также почетные грамоты и благодарственные письма акима СКО были вручены сельским труженицам, строителям, предпринимателям и инженерам. Особо стоит отметить, что среди награжденных было много женщин трудовых профессий, которые своим неустанным трудом и высоким профессионализмом вносят значительный вклад в процветание нашей экономики.

Фото: акимат СКО

В завершение церемонии глава региона вручил многодетным матерям подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа" в знак признания их труда в материнстве.

В северном регионе Казахстана женщины активно занимаются бизнесом, занимая значимую роль в предпринимательской среде, активно используютгосподдержку. В СКО пятую часть субъектов МСБ возглавляют женщины. Они открывают разнообразные предприятия, такие как кафе, рестораны, мини-пекарни, ателье, занимаются пчеловодством, грузоперевозками и развитием животноводства.