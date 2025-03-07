Североказахстанские женщины трудовых профессий награждены за вклад в развитие региона
Как отметил глава государства создание условий для полноценной самореализации, защита прав женщин, укрепление института семьи всегда будут ключевыми приоритетами государственной политики.
Фото: акимат СКО
"Мы высоко ценим активное участие женщин в развитии региона и страны, бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения, сохранение традиций и нравственных ценностей. Сегодня вы, как учителя и врачи, руководители и труженицы производств, ученые, инженеры, работницы сельского хозяйства, государственные и гражданские служащие – наравне с мужчинами, вносите свой вклад в наше общее, настоящее и будущее", – отметил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.
Фото: акимат СКО
В ходе торжества прошла церемония награждения. От имени президента страны аким области вручил государственные награды и поздравительные письма североказахстанским женщинам за их значительный вклад в развитие страны и региона. Орденом "Құрмет" награждены ветеран труда Раиса Полищук и машинист крана ПЗТМ Татьяна Пальгун.
Более 35 лет Татьяна Пальгун проработала машинистом крана и считает, что для женщины выбор этой профессии — вполне естественное решение.
"В моей профессии нет ничего сложного. Просто нужно быть очень внимательной. Мы собираем буровые установки, начинаем с нуля. Работа действительно тяжелая. Этот год был объявлен главой государства годом рабочих специальностей, и мне приятно, что сегодня труд женщин трудовых профессий высоко оценили и отметили", — сказала Татьяна Пальгун.
Фото: акимат СКО
Орденом "Еңбек Даңқы" 3 степени награждена Зауреш Мустафина, работница кумыса КХ "Арқалық". Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены Сталина Медведева, птицевод ТОО "Фирма Алекри" и Венера Абдрахимова, гальваник сборочного цеха завода имени С.М. Кирова.
Также почетные грамоты и благодарственные письма акима СКО были вручены сельским труженицам, строителям, предпринимателям и инженерам. Особо стоит отметить, что среди награжденных было много женщин трудовых профессий, которые своим неустанным трудом и высоким профессионализмом вносят значительный вклад в процветание нашей экономики.
Фото: акимат СКО
В завершение церемонии глава региона вручил многодетным матерям подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа" в знак признания их труда в материнстве.
В северном регионе Казахстана женщины активно занимаются бизнесом, занимая значимую роль в предпринимательской среде, активно используютгосподдержку. В СКО пятую часть субъектов МСБ возглавляют женщины. Они открывают разнообразные предприятия, такие как кафе, рестораны, мини-пекарни, ателье, занимаются пчеловодством, грузоперевозками и развитием животноводства.