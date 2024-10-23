Президент РК направил телеграмму соболезнования Эрдогану в связи с терактом близ Анкары

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 октября выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на здание аэрокосмической корпорации TUSAŞ близ Анкары, сообщает Zakon.kz.

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