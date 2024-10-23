Президент РК направил телеграмму соболезнования Эрдогану в связи с терактом близ Анкары
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23 октября выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате террористической атаки на здание аэрокосмической корпорации TUSAŞ близ Анкары, сообщает Zakon.kz.
"С глубокой скорбью воспринял сообщение о произошедшей трагедии. Казахстан решительно осуждает этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с семьями погибших, выражаю искренние соболезнования Вам и всему турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.
На авиационном заводе турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре 23 октября произошел теракт. Здание было атаковано террористом-смертником. По последним данным, погибли пять человек и 22 пострадали.
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