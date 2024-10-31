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Токаев направил телеграмму соболезнования королю Испании в связи с наводнениями

Токаев направил телеграмму соболезнования королю Испании в связи с наводнениями, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 18:30 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 октября выразил соболезнования Королю Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании, сообщает Zakon.kz.


"В этот трудный момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что 95 человек погибли в результате масштабного наводнения в Испании. Страна переживает одно из крупнейших стихийных бедствий в истории. Правительство объявило трехдневный траур. Zakon.kz поговорил с казахстанкой, которая находится буквально в эпицентре стихийного бедствия. Подробнее можно узнать здесь

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