Жители ВКО получили государственные награды ко Дню Республики

В Усть-Каменогорске в преддверии Дня Республики вручили государственные награды жителям Восточно-Казахстанской области. Ордена, медали и почетное звание получили представители промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, культуры и других сфер.

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов поздравил земляков с национальным праздником и отметил, что развитие региона зависит от их профессионализма, ответственности и преданности своему делу.

"Этот национальный праздник объединяет нас чувством гордости за нашу страну, ее историю и достижения", – подчеркнул глава региона.

Фото: акимат ВКО

Орденом "Парасат" награжден директор Восточно-Казахстанского авиационного подразделения управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каликан Байгонысов.

Ордена "Құрмет" удостоены инспектор Маркакольского государственного природного заповедника Николай Красноев, председатель совета аксакалов ВКО Манарбек Мухамеджанов и руководитель общественного фонда "Қамқор Ұлан" Амангелди Сергазин из Уланского района. Эту же награду получили руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами по ВКО Сейсенгазы Чукаев, главный врач поликлиники № 1 Усть-Каменогорска Айман Мырамытова и президент АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" Серик Оразгалиев.

Фото: акимат ВКО

Орден "Еңбек Даңқы" III степени вручили руководителю крестьянского хозяйства "Ермек" Уланского района Жумабеку Жапишеву и врачу-кардиологу, заведующему приемным отделением Восточно-Казахстанской областной больницы Сергею Сергееву.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" отметили работников промышленности, энергетики, коммунальных служб, здравоохранения, образования, культуры и других отраслей.

Фото: акимат ВКО

Среди награжденных – техник по ремонту оборудования топливоподачи Согринской ТЭЦ Владимир Еремин, электромеханик энергетического центра АО "Ульбинский металлургический завод" Сергей Смурыгин, начальник производственно-технического управления АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" Сергей Лошкарев, столяр ТОО "ОблШығысЖол" Нуржума Омаров и директор по маркетингу и продажам, член совета директоров ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод" Вячеслав Шахов.

Медаль также получил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Канат Турдиев, руководитель ТОО "ORTHO CLINIC" Айгерим Калымбекова и заведующая химико-бактериологической лабораторией коммунального предприятия "ТАЗА ӨСКЕМЕН" Оксана Овечкина.

В сфере культуры и образования наградили директора Восточно-Казахстанского училища искусств имени братьев Абдуллиных Альмиру Дюсупову, солистку Восточно-Казахстанской областной филармонии Арнику Байбусынову и библиотекаря Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Аскерхана Хуанбая.

Фото: акимат ВКО

Среди награжденных также руководитель коммандитного товарищества "Мұра" Уланского района Консбек Бексолтанов, директор ТОО "Бородино" района Алтай Кайрат Букежанов, директор Восточно-Казахстанской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по легкой атлетике Болатбек Даумов и председатель Зайсанского районного маслихата VIII созыва Еркебулан Загипаров.

Медаль "Шапағат" вручили руководителю крестьянского хозяйства "Алдияр" Тарбагатайского района Бауыржану Кожахметову и заведующей отделением социальной помощи городского территориального центра социального обслуживания населения "Үлбі" Гулбакыт Кахармановой.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено солистке коммунального предприятия "Дарын" Уланского района Гуле Касеновой.

Поздравляя награжденных, Нурымбет Сактаганов поблагодарил их за добросовестный труд и вклад в развитие региона.