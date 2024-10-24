В Кокшетау 20 семей получили новые квартиры в преддверии Дня Республики

Кокшетауцы впервые получили жилье от государства путем выкупа готовых квартир. Обладателями домов в новостройке стали представители социально уязвимых слоев населения: дети-сироты, неполные семьи, многодетные матери, сообщает Zakon.kz.

Новый дом ЖК "Акбидай" находится в перспективном районе областного центра, имеет хорошие коммуникации и инфраструктуру. В шаговой доступности от дома есть все социально значимые объекты. В квартирах сделан улучшенный ремонт, все они готовы к полноценному проживанию новых хозяев.

Ключи в торжественной обстановке новоиспеченным хозяевам вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"С прошлого года введен новый механизм по выкупу квартир. Усилены требования к выбору, допускается приобретение жилья с определенным классом комфортности и необходимой инфраструктурой. Весь комплекс мер позволит улучшить жилищные условия порядка двух тысяч семей, а самое главное – позволит сократить очередность на жилье. Сегодняшнее событие – это конкретная реализация политики президента, направленная на повышение качества жизни казахстанцев", – акцентировал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Как сообщил Марат Муратович, все квартиры в будущем можно приватизировать, так как новый метод приобретения жилья дает больше возможностей для простого народа. Стоит отметить, что данный алгоритм впервые будет задействован в Кокшетау и всей области.

Одной из счастливых обладательниц заветных ключей является уроженка села Кызылсая Зерендинского района, мать-героиня, обладательница нагрудного знака "Алтын алқа" 84-летняя Назым Кенжегалиева, которая воспитала пять сыновей и пять дочерей, является бабушкой 27 внуков.

"Мы 15 лет всей семьей ждали этого счастливого момента, спасибо за уважение, очень приятно, что вместе с новой квартирой вручили сертификат на покупку бытовой техники. Благодарю всех причастных к данному благому делу, скоро праздник, желаю счастья всем казахстанцам! В доме тепло, светло, уютно, один только потолок почти 3 метра. Рядом школа, садик. Благодарю нашего президента за комфортное жилье", – поделилась радостью обладательница "Алтын алқа" Назым апа.

Как сообщили в акимате Акмолинской области, работа, направленная на повышение благосостояния акмолинцев, продолжится.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

По вышеназванной программе в регионе жильем будет охвачено свыше 2 тыс. семей, что позволит сократить время очереди на жилье и в скором времени приобрести свою квартиру.

В уходящем году в городе Кокшетау планируется выдача квартир порядка 600 семьям. К тому же, комфортным жильем обеспечат около 1500 жителей районов области. В целом до конца 2024 года более 2 тыс. акмолинцев будут обеспечены жильем.