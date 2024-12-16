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Общество

Ключи от новых квартир получили 44 очередника в Уральске

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16 декабря 44 семьи получили ключи от новых квартир. По словам заместителя акима Уральска Азамата Халелова, новоселами стали многодетные и неполные семьи, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями и другие семьи из уязвимых слоев населения, сообщает Zakon.kz.

Девятиэтажный дом, где разместили эти семьи, расположен по адресу улица Желтоксан 1В.

Всего в этом году выдали более 200 квартир. В преддверии Нового года будут выданы еще 30 квартир.

"Дома строятся в комфортабельных районах города. Работа в этом направлении будет продолжена. Кроме этого мы сейчас массово застраиваем микрорайон Акжайык", – сказал Азамат Халелов.

Сейчас в очереди на жилье состоят более 22 тыс.человек. Акимат планирует и дальше выдавать жилищные сертификаты, которые будут покрывать 10% от стоимости жилья.

Поздравить новоселов приехал аким города Мурат Байменов. Он вручил теперь уже бывшим очередникам ключи от заветных квартир. Также градоначальник поздравил собравшихся с Днем Независимости.

Ранее председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин в своем Telegram-канале 16 декабря поделился размышлениями о значении патриотизма и ответственности каждого гражданина за будущее страны.

Аксинья Титова
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