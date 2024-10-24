В Шымкенте накануне Дня Республики ключи получили очередники и участники программы ренновации жилья

Накануне Дня Республики в двух разных микрорайонах Шымкента жителям вручили ключи от такого долгожданного жилья, сообщает Zakon.kz.

Так, в микрорайоне Shymkent City ключи от новых квартир вручали людям, чье единственное жилье было признано аварийным. Это мероприятие – часть масштабной программы реновации жилищного фонда. В программу включены дома, построенные более полувека назад и признанные аварийными. Они не соответствуют современным стандартам безопасности и энергоэффективности, представляя угрозу не только для жителей, но и для окружающей инфраструктуры.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Отметим, сейчас в Шымкенте насчитывается свыше 2 тыс. многоквартирных домов, более 70% из которых построены более 50 лет назад. В аварийном состоянии находятся 134 дома, и перед началом сноса каждого из них требуется согласие всех жителей. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева, в рамках программы "Справедливый Казахстан – для всех и каждого. Сейчас и навсегда", до 2029 года планируется снести 1500 аварийных домов по всей стране и обеспечить их владельцев новыми квартирами.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Поздравления от акима Шымкента и ключи от новеньких квартир получали и новоселы ЖК в мкр. Бозарык – семьи с детьми, имеющими особые потребности, неполные семьи, люди с ограниченными возможностями, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также работники бюджетных организаций.

Поздравляя новоселов, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил, что предоставление доступного жилья является одной из важнейших задач государства.

"Эти дома выросли на месте пустырей. Сколько семей сегодня обрели собственную крышу над головой! Эта работа будет продолжена. Мы будем и дальше строить дома – качественные и уютные". Габит Сыздыкбеков

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Получение собственной квартиры – это, безусловно, огромное событие для нашей семьи. Мы так долго ждали этого момента!" – делится эмоциями один из счастливых новоселов.

С начала года в Шымкенте в рамках программы по направлениям "2-10-20", "5-10-20" и "5-20-25" были обеспечены жильем 1514 граждан. Также 150 семей смогли получить жилье по региональной программе "Қамқор". В этом году дополнительно было выделено 311 социальных сертификатов для поддержки малоимущих, что позволило семьям приобрести жилье на безвозмездной основе.

До конца 2024 года в Шымкенте планируется провести конкурсы еще на 4 тыс. квартир для новоселов.