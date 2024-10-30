Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана

30 октября новым вице-министром здравоохранения Казахстана стал Тимур Муратов, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе правительства.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Муратов Тимур Муратович назначен на должность вице-министра здравоохранения", – говорится в сообщении.

Муратов родился в ВКО. Окончил Семипалатинскую Государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело", Евразийский гуманитарный институт по специальности "Бакалавр юриспруденция", а также Казахстанский медицинский университет "Высшая школа общественного здравоохранения".

В разные годы работал главным врачом ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата Астаны, первым замдиректора РГП на ПХВ "Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК", руководил Управлением общественного здравоохранения города Астаны и был председателем правления РГП на ПХВ "Национальный координационный центр экстренной медицины" Министерства здравоохранения РК.

На своей странице в Facebook Муратов попрощался с коллегами, с которыми проработал последние годы.

"Хочу отметить, мне всегда попадались хорошие учителя и наставники. Хочу выразить отдельную благодарность им! Руководство отметило мои старания, повысили, стал заведующим отделения, потом заместителем главного врача, главным врачом, руководителем столичного здравоохранения, руководил центром республиканского уровня. Это естественно дало возможность помогать большему количеству пациентов с различными заболеваниями. Я обрел огромное количество благодарных пациентов, многие стали моими друзьями или просто знакомыми. Это так у всех врачей", – написал Муратов.

Также он отметил, что с момента окончания мединститута прошло 24 года и он "за эти годы обрел много других немедицинских знаний, навыков, обучился менеджменту".

"Появились более высокие цели, увеличился объем работы… главное в этом вопросе не переставать учиться и постоянно работать над собой! Как отметил выше, сегодня я провел свой последний рабочий день в качестве руководителя Национального координационного центра экстренной медицины. Тепло попрощались с коллективом. За относительно короткое время было сделано много совместной работы, в том числе открытие нового здания Центра главой государства! Расширился функционал предприятия. Впереди у центра еще много достижений! Хочу поблагодарить коллег, и пожелать успехов! Выражаю глубокую благодарность своим руководителям за оказанное высокое доверие! У меня новый виток жизни, новый вызов! Желаю всем добра и благополучия!" – резюмировал Муратов.

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