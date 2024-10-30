Назначен новый прокурор Талгарского района

Ерлан Тагаев назначен новым прокурором Талгарского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 октября 2024 года стало известно из Instagram надзорного органа района.

"Сегодня в акимате Талгарского района первый заместитель прокурора Алматинской области Катаев Дамир Меделбаевич представил прокурора Талгарского района – Тагаева Ерлана Алижановича", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Ерлан Тагаев трудовую деятельность начал в прокуратуре Алматинской области, затем работал в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

"До назначения прокурором Талгарского района занимал должности прокурора города Курчатов, специализированного прокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях ВКО, прокурора Курчумского, Аягозского, Абайского районов и района Жанасемей Абайской области", – добавили в прокуратуре Талгарского района.

С августа 2022 года должность прокурора Талгарского района занимал Ескендир Бекманов. 18 октября 2024 года его освободили от должности. Вместе с ним кресла лишился Саян Бакиров, который с июля 2022-го был заместителем прокурора Алматинской области.

Отметим, что от должностей были освобождены не только сотрудники прокуратуры района и области. 19 октября руководство сменили в Департаменте полиции Алматинской области. Чуть ранее, 15 октября, лишились кресел аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, а также руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.

Отставки и увольнения произошли после убийства подростка, которое вызвало общественный резонанс. Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат. Расследование убийства ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.