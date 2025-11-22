Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Фото: gov.kz
Постановлением правительства Казахстана от 22 ноября 2025 года Алия Рустемова назначена на должность вице-министра здравоохранения, сообщает Zakon.kz.
Алия Рустемова родилась в 1970 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова.
Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице.
- 1993-1994 гг. – врач-терапевт поликлиники №7, городской клинической больницы №5 города Алматы.
- 1994-2000 гг. – клинический ординатор, аспирант в медицинских научных организациях города Алматы.
- 2000-2001 гг. – работала заместителем главного врача в медицинских учреждениях города Талгара.
- 2001-2005 гг. – главный специалист Управления здравоохранения Алматинской области.
- 2005-2009 гг. – занимала руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг по Алматинской области.
- 2009-2010 гг. – директор Департамента Комитета оплаты медицинских услуг по Кызылординской области.
- 2010-2011 гг. – заместитель начальника Управления здравоохранения города Алматы.
- 2011-2012 гг. – директор Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по городу Алматы.
- В 2012-2015 гг. работала заведующей отделом инновационного развития, ученым секретарем НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане.
- 2015-2018 гг. – руководитель, заместитель руководителя департаментов в сфере контроля медицинской деятельности и охраны общественного здоровья по Северо-Казахстанской области.
- В 2018 году – заместитель руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане.
- 2018-2022 гг. – заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.
С сентября 2023 года по настоящее время занимала должность руководителя Управления общественного здравоохранения города Астаны.
Материал по теме
15 млн штрафов и закрытия по всему Казахстану: что показали проверки процедурных кабинетов
Ранее сообщалось, что Минздрав прогнозирует рост вирусных инфекций до середины декабря.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript