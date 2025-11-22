#АЭС в Казахстане
События

Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана

Алия Рустемова, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 14:18 Фото: gov.kz
Постановлением правительства Казахстана от 22 ноября 2025 года Алия Рустемова назначена на должность вице-министра здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Алия Рустемова родилась в 1970 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова.

Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице.

  • 1993-1994 гг. – врач-терапевт поликлиники №7, городской клинической больницы №5 города Алматы.
  • 1994-2000 гг. – клинический ординатор, аспирант в медицинских научных организациях города Алматы.
  • 2000-2001 гг. – работала заместителем главного врача в медицинских учреждениях города Талгара.
  • 2001-2005 гг. – главный специалист Управления здравоохранения Алматинской области.
  • 2005-2009 гг. – занимала руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг по Алматинской области.
  • 2009-2010 гг. – директор Департамента Комитета оплаты медицинских услуг по Кызылординской области.
  • 2010-2011 гг. – заместитель начальника Управления здравоохранения города Алматы.
  • 2011-2012 гг. – директор Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по городу Алматы.
  • В 2012-2015 гг. работала заведующей отделом инновационного развития, ученым секретарем НИИ травматологии и ортопедии в городе Астане.
  • 2015-2018 гг. – руководитель, заместитель руководителя департаментов в сфере контроля медицинской деятельности и охраны общественного здоровья по Северо-Казахстанской области.
  • В 2018 году – заместитель руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане.
  • 2018-2022 гг. – заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.

С сентября 2023 года по настоящее время занимала должность руководителя Управления общественного здравоохранения города Астаны.

15 млн штрафов и закрытия по всему Казахстану: что показали проверки процедурных кабинетов

Ранее сообщалось, что Минздрав прогнозирует рост вирусных инфекций до середины декабря.

